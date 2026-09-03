Một phòng KTX có người ngủ 10 giờ tối, người khác học đến 2 giờ sáng: "Ai mới là người phải thay đổi?"

Cùng sống trong một căn phòng, nhưng khác biệt về giờ ngủ và giờ học có thể khiến những thói quen rất bình thường trở thành nguyên nhân gây tranh cãi.

Khi mới vào đại học, không ít sinh viên háo hức với cuộc sống ký túc xá (KTX) vì lần đầu được sống cùng bạn bè và tự sắp xếp thời gian của mình. Thế nhưng, cũng từ đây, nhiều người mới nhận ra một chuyện không đơn giản như tưởng tượng, đó là khi mỗi người có một lịch sinh hoạt khác nhau.

Có người học xong là muốn ngủ sớm để sáng hôm sau đi học, trong khi người khác lại tập trung tốt nhất vào ban đêm và thường tranh thủ học đến khuya. Khi tất cả cùng ở trong một căn phòng, câu hỏi đặt ra là ai nên thay đổi để không ảnh hưởng đến người còn lại?

Một nữ sinh năm nhất tại Trung Quốc kể rằng phòng KTX của cô có 6 người, trong đó có hai bạn thường xuyên xảy ra bất đồng vì khác giờ sinh hoạt. Một người có lịch học buổi sáng khá dày nên thường đi ngủ từ khoảng 10 giờ tối. Trong khi đó, người còn lại lại có thói quen học bài vào ban đêm. Sau khi các bạn cùng phòng đi ngủ, cô thường ngồi tại bàn học, bật đèn bàn và học đến khoảng 1-2 giờ sáng, có hôm còn muộn hơn.

Ban đầu, cả hai cố gắng tự thích nghi. Người học khuya chuyển sang dùng đèn bàn, giảm độ sáng và cố gắng không gây tiếng động. Người ngủ sớm cũng dùng bịt mắt và nút tai để hạn chế ánh sáng, âm thanh. Nhưng sau một thời gian, sự khác biệt bắt đầu trở thành vấn đề.

"Mình ngủ từ 10 giờ nhưng bạn ấy vẫn bật đèn học. Dù là đèn bàn thì ánh sáng vẫn chiếu ra cả phòng. Có hôm mình ngủ rồi nhưng bạn ấy kéo ghế, lật sách hoặc lấy đồ, mình lại tỉnh", người ngủ sớm bộc bạch.

Ở chiều ngược lại, người thường xuyên học khuya cũng cảm thấy mình khó xử.

"Mình không nói chuyện hay mở nhạc, chỉ ngồi học thôi. Nếu 10 giờ tối đã bắt mình tắt đèn hoàn toàn thì mình cũng không biết phải học lúc nào. Ban ngày lịch học kín, tối mới có thời gian tập trung", người này chia sẻ.

Có thời điểm, hai người bắt đầu tránh nói chuyện trực tiếp vì sợ làm mất lòng nhau. Người muốn ngủ sớm không dám yêu cầu bạn tắt đèn vì sợ bị cho là khó tính, còn người học khuya cũng không biết mình có đang làm phiền cả phòng hay không.

Giờ giấc sinh hoạt khác biệt khiến các thành viên trong phòng KTX khó lòng hòa hợp (Ảnh minh họa)

Câu chuyện trên khiến nhiều sinh viên tranh luận bởi cả hai bên đều có lý do riêng. Một số người cho rằng người học khuya nên chủ động điều chỉnh. KTX là không gian chung, nếu một người cần học đến 2 giờ sáng thì không thể vì nhu cầu cá nhân mà khiến những người khác mất ngủ.

- Học khuya là thói quen của bạn ấy nhưng ngủ sớm cũng là nhu cầu của người khác. Nếu đã biết bạn cùng phòng cần ngủ thì nên tìm thư viện hoặc phòng tự học để học tiếp.

- Ở chung 6 người thì không thể muốn học giờ nào cũng được. Không gây tiếng động là chưa đủ, ánh sáng và việc đi lại ban đêm cũng có thể ảnh hưởng đến người khác.

Tuy nhiên, một bộ phận khác lại cho rằng người ngủ sớm cũng cần linh hoạt, bởi 10 giờ tối chưa phải giờ nghỉ của tất cả sinh viên.

- 10 giờ đã muốn cả phòng tắt hết đèn thì hơi khó. Đại học rồi, mỗi người có lịch khác nhau. Nếu bạn học khuya dùng đèn bàn và giữ im lặng thì cũng nên thông cảm.

- Hai bên đều cần nhường một chút. Người học có thể dùng đèn nhỏ, đeo tai nghe nếu cần xem bài giảng; người ngủ có thể dùng bịt mắt. Đừng biến chuyện giờ ngủ thành cuộc chiến xem ai có quyền hơn.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng cách tốt nhất là cả phòng thống nhất trước một "giờ yên tĩnh", thay vì để đến khi có người khó chịu mới bắt đầu tranh luận.

Ở KTX, giờ sinh hoạt chung quan trọng hơn việc phân định ai đúng

Thực tế, rất khó có một quy tắc áp dụng cho tất cả phòng KTX. Có phòng 10 giờ tối đã tắt đèn, nhưng cũng có phòng sinh viên vẫn học bài đến khuya. Vấn đề không nằm ở việc một người ngủ sớm hay một người học muộn, mà ở chỗ mỗi người có tôn trọng giới hạn của những người sống cùng hay không.

Nếu cần học đến khuya, sinh viên có thể tận dụng thư viện, phòng tự học hoặc khu vực học tập chung của trường nếu có điều kiện. Trong trường hợp phải học ngay tại phòng, nên sử dụng đèn bàn có ánh sáng tập trung, hạn chế tiếng động và chuẩn bị sẵn đồ dùng để không phải liên tục mở tủ, kéo ghế hay đi lại.

KTX là không gian chung, do vậy việc đạt được tiếng nói chung vô cùng quan trọng (Ảnh minh họa)

Người ngủ sớm cũng có thể nói rõ nhu cầu của mình thay vì âm thầm chịu đựng. Chẳng hạn, hai bên có thể thống nhất sau 11 giờ đêm sẽ hạn chế ánh sáng và tiếng động ở mức thấp nhất, hoặc những hôm có lịch thi, người cần học khuya có thể chủ động ra ngoài học.

Bởi sống KTX đồng nghĩa với việc không gian riêng của mỗi người bị thu hẹp đáng kể. Một thói quen vốn hoàn toàn bình thường khi ở nhà, như học đến 2 giờ sáng hay đi ngủ lúc 10 giờ, khi đặt trong phòng chung đều có thể ảnh hưởng đến người khác.

Vì thế, thay vì cố tìm xem "ai mới là người phải thay đổi", có lẽ câu hỏi thực tế hơn là mỗi người có thể thay đổi điều gì để cả phòng cùng sống được với nhau. Người học khuya cần ý thức rằng mình đang sử dụng không gian chung, còn người ngủ sớm cũng cần chấp nhận rằng bạn cùng phòng không nhất thiết có lịch sinh hoạt giống mình.