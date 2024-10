Một nước láng giềng của Việt Nam sẽ sớm thành nước thu nhập cao, một chỉ số được nhận xét "vượt trội"

Ngân hàng Thế giới dự đoán Malaysia sẽ đạt được vị thế quốc gia có thu nhập cao vào năm 2028, theo nhà kinh tế trưởng của ngân hàng này tại Malaysia, Apurva Sanghi.

Apurva cho biết Malaysia thậm chí có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao sớm hơn một năm nếu hiệu suất của đồng ringgit vẫn duy trì ở mức hiện tại, Bernama đưa tin.

Ông cho biết dự báo này giả định tốc độ tăng trưởng trung bình là 4,3% và tỷ giá hối đoái đô la Mỹ sang ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia) là 4,54.

Nếu tỷ giá hối đoái đô la Mỹ và ringgit duy trì ở mức hiện tại là khoảng 4,20, thì mục tiêu thu nhập cao (có thể đạt được) sớm hơn một năm vào năm 2027, ông cho biết thêm rằng tình trạng thu nhập cao khác với tình trạng phát triển cao với rủi ro vốn có về sự đảo ngược kinh tế.

Ngân hàng Thế giới cũng nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Malaysia trong năm 2024 lên 4,9% , từ mức dự báo ban đầu là 4,3%.

Malaysia có thể sớm thành nước thu nhập cao. Trong ảnh: Cao nguyên Cameron của Malaysia.

Apurva cho rằng sự nâng cấp này là do cả các yếu tố trong nước và bên ngoài, với lý do là điều kiện kinh tế toàn cầu được cải thiện so với 6 tháng trước.

Về mặt trong nước, ông cho biết động lực kinh tế tích cực, sự ổn định chính trị gia tăng và môi trường chính sách ngày càng thúc đẩy thuận lợi và huy động nhiều đầu tư hơn đã góp phần vào dự báo tăng trưởng được điều chỉnh.

Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ ổn định ở mức khoảng 2,6% trong năm nay, bất chấp căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và lãi suất cao, trong khi lạm phát đang giảm, do đó, có nhu cầu tăng trưởng mới, đặc biệt là ở các nền kinh tế tiên tiến, ông cho biết.

Nhìn chung, ở các thị trường mới nổi, có xu hướng tích cực về niềm tin của người tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ.

Apurva cũng chỉ ra rằng tăng trưởng sản lượng bình quân đầu người của Malaysia hiện cao hơn 12% so với mức trước đại dịch Covid-19, vượt trội so với các nước láng giềng ở Đông Nam Á.