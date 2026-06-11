Trạm Công dân số mới tại TP.HCM không chỉ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mà còn tích hợp nhiều tiện ích công nghệ và chăm sóc sức khỏe thông minh, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến trải nghiệm.

Từ điểm hỗ trợ dịch vụ công đến không gian trải nghiệm công nghệ số

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, việc đưa các dịch vụ công và tiện ích số đến gần hơn với người dân được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị. Mô hình "Trạm Công dân số" ra đời không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ công hiện đại một cách thuận tiện hơn.

Mới đây, Trạm Công dân số thứ 5 đã chính thức được đưa vào hoạt động tại TP.HCM. Ngay từ bên ngoài, công trình thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại, có hình thức tương tự một cây ATM cỡ lớn được đặt tại không gian công cộng.

Một nơi ở TP.HCM đang cho người dân kiểm tra sức khỏe miễn phí, chỉ mất chưa đầy 5 phút

Bên trong trạm được bố trí khoa học với không gian sáng sủa, gọn gàng. Mô hình này được xây dựng theo hướng tích hợp giữa điểm hỗ trợ dịch vụ công và khu trải nghiệm công nghệ số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Tại đây, người dân có thể sử dụng khu vực hướng dẫn, tra cứu thông tin thông qua các màn hình điện tử được lắp đặt sẵn. Chỉ cần đăng nhập bằng thẻ căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID, người dùng có thể thực hiện nhiều thao tác tra cứu và sử dụng các dịch vụ số ngay tại chỗ.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm Trạm Công dân số với loạt tiện ích số và y tế thông minh

Không chỉ hỗ trợ các dịch vụ hành chính công, Trạm Công dân số còn được tích hợp nhiều tiện ích phục vụ chăm sóc sức khỏe. Người dân có thể tự đo các chỉ số cơ bản như huyết áp, nhịp tim và một số thông số sức khỏe khác thông qua các thiết bị được bố trí tại trạm.

Ban đầu, nhiều người cho rằng mô hình Trạm Công dân số chủ yếu phục vụ nhóm người trung niên và cao tuổi trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít bạn trẻ cũng tìm đến trải nghiệm các tiện ích tại đây. Ngoài việc kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, người dân còn có thể cập nhật thông tin định danh điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin cư trú hoặc nhận hỗ trợ về tài khoản dịch vụ công.

Loạt tiện ích tại trạm công dân số khiến nhiều người bất ngờ

Đáng chú ý, trạm còn tích hợp các tiện ích y tế số, cho phép người dân kết nối tư vấn trực tuyến với bác sĩ, đặt lịch khám bệnh, tiêm chủng và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Trong trường hợp cần mua thuốc, người dùng có thể thực hiện đặt hàng ngay trên hệ thống và nhận thuốc giao tận nhà một cách nhanh chóng, góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Người trẻ hào hứng trải nghiệm, kỳ vọng thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe

Trải nghiệm trực tiếp tại trạm, chị Ly - Lan Dupierre (người Nga) đánh giá cao tính thuận tiện của hệ thống. Chị cho biết: "Máy này sử dụng khá dễ dàng, có phần hướng dẫn khá tốt".

Các bạn trả thích thú trải nghiệm đo và kiểm tra sức khoẻ miễn phí tại Cabin y tế thông minh

Loạt tiện ích thông minh khiến nhiều bạn trẻ bất ngờ khi trực tiếp trải nghiệm

Trong khi đó, sau khi trải nghiệm các tiện ích chăm sóc sức khỏe, bạn Thành Đạt (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) tỏ ra bất ngờ với khả năng phân tích và trả kết quả của hệ thống. "Tôi khá bất ngờ vì mọi thông tin đều được trả về rất chi tiết. Nhìn bên ngoài vậy thôi nhưng tôi đang bị thừa cân, và các chỉ số sức khỏe được hệ thống phân tích khá chính xác", Đạt chia sẻ.

Là một trong những người trẻ trải nghiệm mô hình này, bạn Ngọc Thanh (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cho rằng Trạm Công dân số vẫn còn khá mới nên chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, những tiện ích mà mô hình mang lại hoàn toàn có thể thu hút thêm người dân trong thời gian tới.

"Hiện tại mô hình này còn mới nên nhiều người chưa biết, nhưng mình thấy khá tiện lợi nên sẽ giới thiệu cho bạn bè đến sử dụng", Ngọc Thanh cho biết.

Theo ghi nhận, chỉ với chưa đầy 5 phút trải nghiệm, người dân có thể tiếp cận và sử dụng hầu hết các tiện ích được tích hợp tại Trạm Công dân số, từ tra cứu thông tin đến kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản. Hệ thống nhanh chóng cung cấp kết quả chi tiết, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Kết quả kiểm tra sức khoẻ khá chi tiết và chính xác

Nhiều người dân cho rằng các thông tin được cung cấp có thể trở thành cơ sở để mỗi người xây dựng chế độ tập luyện, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn. Đồng thời, sự tiện lợi và nhanh chóng của mô hình này cũng góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, khuyến khích người dân chủ động theo dõi các chỉ số cơ bản của cơ thể một cách thường xuyên.

Việc đưa vào vận hành các Trạm Công dân số được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong cộng đồng, đồng thời tạo thêm kênh kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại. Đây cũng được xem là một bước tiến mới trong hành trình đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống người dân, giúp quá trình chuyển đổi số trở nên thiết thực và dễ tiếp cận hơn.