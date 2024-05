Một người thiệt mạng sau khi rơi vào động cơ máy bay đang hoạt động

Cảnh sát Hà Lan cho biết, ngày 29/5, khi hành khách và thành viên phi hành đoàn đang ở trên chuyến bay KLM Embraer E190 chuẩn bị cất cánh để tới Billund (Đan Mạch) thì bất ngờ có người rơi vào cánh tuabin đang quay.

Các nhân chứng mô tả họ nghe thấy một "tiếng động khủng khiếp" khi người đó bị hút vào tuabin phản lực, sau đó nhìn thấy khói bốc ra từ động cơ.

"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh", một hành khách nói với truyền thông Hà Lan, "Chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh thì đột nhiên máy bay dừng lại và chúng tôi nhìn thấy các xe cấp cứu lao vào sân bay".

Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ và không rõ người này là nhân viên sân bay hay hành khách. Những người chứng kiến ​​vụ việc được sơ tán ngay sau đó.

Các quan chức sân bay Schiphol đã xác nhận vụ tai nạn thông qua một tuyên bố trên mạng xã hội X, bày tỏ lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Schiphol là một sân bay đông đúc thứ 3 ở châu Âu, cách thủ đô Amsterdam khoảng 8km. Các biện pháp an toàn và an ninh tại Schiphol rất nghiêm ngặt nên tai nạn hiếm khi xảy ra tại đây. Ủy ban An toàn Hà Lan cho biết họ đã cử 3 thanh tra đến hiện trường để hỗ trợ điều tra.