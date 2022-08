Một người chết trong căn biệt thự ở Bình Dương

Ngày 9/8, Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại một căn biệt thự bỏ hoang trên Quốc lộ 13, thuộc khu phố Đông Ba, phường Bình Hoà, TP Thuận An.

Công an tới khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người nhặt ve chai đi vào trong căn biệt thự trên thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên cửa sổ. Sau đó, đã hốt hoảng chạy ra ngoài hô hoán cho người dân địa phương, rồi trình báo công an.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, gần vị trí nạn nhân treo cổ, công an thu giữ một ba lô, bên trong có chiếc áo bảo vệ, không có giấy tờ tùy thân.

Bên trong chiếc ba lô của người đàn ông có chiếc áo bảo vệ

Đến tối cùng ngày, danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn C. (55 tuổi, quê Vĩnh Long), là nhân viên bảo vệ trong KCN Việt Nam- Singapore II.

Được biết, cách đây khoảng nửa tháng, người này xin nghỉ vài hôm để về quê giải quyết việc gia đình, nhưng sau đó không thấy quay trở lại làm việc.