Một nam ca sĩ xuất hiện trong bệnh viện dịp 1/6 và điều khiến nhiều phụ huynh xúc động là đây

“Mang tuổi thơ đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định” không đơn thuần là hoạt động nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, mà còn là hành trình lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các bệnh nhi.

Không khí tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định hôm nay trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với hàng loạt hoạt động dành cho các bệnh nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 như tô tượng, giai điệu tuổi thơ, giao lưu và tặng quà cùng nghệ sĩ...

Dù đang trong quá trình điều trị, rất đông các em nhỏ vẫn hào hứng tham gia, nở nụ cười rạng rỡ sau nhiều ngày gắn liền với kim tiêm và phòng bệnh. Với nhiều em, đây là ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên được cảm nhận trọn vẹn, nên chương trình càng mang ý nghĩa đặc biệt, tiếp thêm tinh thần lạc quan để các em mạnh mẽ hơn trong hành trình điều trị.

Chương trình đặc biệt đã mang đến rất nhiều niềm vui cho các em nhỏ và cả các bậc phụ huynh của bệnh nhi đang điều trị tại bênh viện (Ảnh: Di Anh)

Nhập viện điều trị viêm phổi cho con gái 2 tuổi từ đầu tuần, chị Minh Hằng (phường Hạnh Thông - TP HCM) không giấu được sự xúc động khi thấy con lần đầu cười tươi sau nhiều ngày mệt mỏi. “Mấy ngày đầu nhập viện bé nhõng nhẽo lắm, vì mệt nên rất sợ người lạ. Nhưng từ hôm qua nghe nói có chương trình thiếu nhi là bé háo hức hẳn. Nhìn con cười đùa, chơi vui vẻ và quên đi mệt mỏi, mình cũng thấy hạnh phúc theo”, chị chia sẻ.

Không riêng gì chị Hằng, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ đưa con xuống tham gia các hoạt động để các bé có thêm tinh thần trong thời gian điều trị. Chị Kiều Trinh xúc động nói: “Hỗ trợ tinh thần cho các bé rất quan trọng, nhờ vậy bé có thể quên đi những cơn đau bệnh tật. Bé nhà mình rất hào hứng vì được chơi cùng nhiều bạn đồng trang lứa”.

Các em nhỏ đã có nhiều hoạt động trải nghiệm đặc biệt (Ảnh: Di Anh)

Hoà chung trong không khí náo nhiệt, bé V.N.G.H. (11 tuổi) ôm chặt món quà nhỏ trên tay rồi hồ hởi khoe: “Con ở bệnh viện lâu nên hôm nay được chơi với các bạn và nghe hát con thấy rất vui. Con sẽ giữ món quà này làm kỷ niệm”.

Điều đặc biệt của chương trình không nằm ở những phần quà lớn hay sân khấu hoành tráng, mà chính là khoảnh khắc các em nhỏ được sống đúng với tuổi thơ của mình - được cười, được hát, được vui chơi như bao bạn bè khác dù vẫn đang mang trên mình bệnh tật.

Đặc biệt trong chương trình năm nay còn có sự đồng hành của ca sĩ JSOL. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nam ca sĩ đã trực tiếp ghé thăm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, gửi tặng những phần quà nhỏ cùng thật nhiều yêu thương đến các em bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Không chỉ đơn thuần trao quà, sự xuất hiện của JSOL còn mang đến bầu không khí gần gũi, ấm áp với những lời động viên, giao lưu và khoảnh khắc sẻ chia đầy cảm xúc. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ cũng chính là điều khiến buổi gặp gỡ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ bày tỏ hy vọng buổi sáng ý nghĩa này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, tiếp thêm niềm vui, động lực và niềm tin để các em mạnh mẽ hơn trong hành trình điều trị.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nam ca sĩ JSOL đã trực tiếp ghé thăm Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Di Anh)

Đồng thời, JSOL cũng gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn tận tâm chăm sóc, đồng hành với các bệnh nhi mỗi ngày. “Mong rằng mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng sẽ góp phần lan tỏa yêu thương trong cuộc sống”, JSOL chia sẻ.

Khép lại chương trình là những cái ôm thật chặt, những ánh mắt lấp lánh và vô số nụ cười rạng rỡ. Với nhiều em nhỏ, có lẽ đây sẽ là một ngày 1/6 không thể nào quên - nơi bệnh viện không chỉ có điều trị và thuốc men, mà còn có âm nhạc, sắc màu và thật nhiều yêu thương.

“Mang tuổi thơ đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định” không đơn thuần là hoạt động nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, mà còn là hành trình lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các bệnh nhi đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật. Bởi đôi khi, chỉ một món quà nhỏ, một bài hát vui hay một nụ cười cũng đủ sưởi ấm cả hành trình dài phía trước.