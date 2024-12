Một nam ca sĩ Việt "mất tích" 10 năm tại Mỹ

Thái Tài được biết đến là ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 90, chuyên trị dòng nhạc New Wave, cùng thế hệ với Lynda Trang Đài, Trizzie Phương Trinh, Kim Ngân...

Thái Tài khoe 6 múi tuổi U60

Anh phải xa cha mẹ và đến Mỹ từ năm 7 tuổi, tới 18 tuổi thì tham gia nghệ thuật, làm nhiếp ảnh gia, ca sĩ, diễn viên… Anh từng nghỉ hát một thời gian và trở lại hoạt động mạnh vào năm 2022.

Tại chương trình Nhà Có Khách tuần này, Thái Tài tâm sự về sự trở lại của mình: “Tôi từng nghỉ hát và mất tích 10 năm, không nhận show và cũng không cho ai biết mình ở đâu, ai cũng nghĩ tôi mất tích. Lúc đó, tôi cảm thấy cần chữa lành nên nghỉ hát.

Ngày đầu tiên trở lại nghề, tôi run dữ lắm, y chang ngày đầu đi hát. Tới tận bây giờ, tôi lên sân khấu vẫn run, không biết khán giả ra sao và mong khán giả vui vẻ khi thấy mình trình diễn. Từ lúc trở lại với nghề, tôi thấy mình trẻ trung, nhiều năng lượng hơn hẳn, lên sân khấu cảm giác không có tuổi.

Lúc đầu trở lại, tôi vẫn hát riêng một mình. Tới năm 2015, tôi mới kết hợp lại cùng Lynda Trang Đài, Trizzie Phương Trinh, Tommy Ngô làm thành nhóm New Wave.

Năm đó, chúng tôi tình cờ đi hát chung show với nhau và thấy khán giả thích quá nên quyết lập nhóm.

Năm nay tôi cũng gần 60 tuổi rồi nhưng vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung như này là nhờ tập thể dục, ăn uống đúng cách. Chỉ khi nào đi hát tôi mới uống rượu sơ sơ thôi còn bình thường không uống.

Quan trọng nhất là tôi phải tập thể dục, lúc chạy bộ mỗi ngày cảm giác rất khỏe mạnh, giải tỏa được năng lượng và tập luyện cho mình như đang đứng trên sân khấu. Nhờ đó, tôi lên sân khấu cũng như tập thể dục, không biết mệt”.

Về giai đoạn đầu sự nghiệp, Thái Tài nói: “Lúc đó tôi làm nhiều nghề nhưng nghề kiếm nhiều tiền nhất là chụp hình. Tôi chụp hình rất đều đặn, trung tâm nào cũng chụp, ca sĩ nào cũng chụp chung. Cát xê của tôi cũng trung bình nhưng làm nhiều nên kiếm được.

Thời đó tôi chưa có người làm tóc, make up nên tôi tự làm hết mọi thứ. Tôi còn biết vẽ nên make up rất đẹp. Thậm chí, tôi còn hành nghề làm tóc, make up bên ngoài. Tôi rất khéo tay, còn biết làm nghề nhiếp ảnh gia. Các ảnh của nhóm New Wave đều là tôi chụp hết”.