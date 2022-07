Một loạt mẹ bầu hiện đại không ngại sinh nhiều con vì những lý do này

Thực tế trong những năm gần đây, tỷ lệ cặp đôi sau kết hôn trì hoãn sinh con hoặc quyết định chỉ sinh một con có xu hướng ngày càng tăng. Có rất nhiều lý do khiến họ ngại sinh con, trong đó, áp lực kinh tế là nguyên nhân chiếm đa số.



Đại dịch Covid-19 vừa qua đã gây ra những tác động không nhỏ tới cuộc sống của các gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ chưa vững vàng tài chính. Kinh tế đi xuống kéo theo hàng loạt các vấn đề khác bị ảnh hưởng, điển hình là kế hoạch sinh con.

Cùng với gánh nặng kinh tế, không ít chị em lại có tâm lý sợ mang nặng đẻ đau, sợ mất tự do, đặc biệt là sợ xấu khiến chồng bỏ chồng chê dù mang thai, sinh con vốn là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ.

Tuy nhiên, đi ngược lại với xu hướng ấy, những bà mẹ dưới đây lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi không ngại nguy hiểm, vất vả để sinh mổ lần 4, thậm chí là sinh con lần 5, lần 7 vì những lý do rất đặc biệt.

1 nách 6 con vẫn "nghiện đẻ" vì mê trẻ con

Kết hôn hơn chục năm, chị H.T.H (37 tuổi, làm kinh doanh tại Hà Nội) và chồng đã sở hữu "khối tài sản" vô giá là 5 cô con gái và 2 bé trai vô cùng khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cả 6 bé đầu chị H. đều sinh thường khá nhanh và dễ dàng, đến bé thứ 7 anh chị quyết định "chốt sổ" bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn.

Chia sẻ về lý do sinh con lần 7, chị H. cho biết: "Mình thì yêu trẻ con, thích đông con, nên cứ "dính" là đẻ chứ cũng không có lý do đặc biệt gì cả. Mọi cái đối với mình đều nhẹ nhàng, lúc mang bầu sức khỏe khá tốt, không nghén ngẩm gì chứ không vất vả như mọi người đâu. Vợ chồng mình tâm lý tự sinh, tự chăm sóc hết tất cả các bé, cũng may các cháu đều ngoan nên mình thấy cũng nhàn".

Trong thời gian lưu viện, 2 mẹ con chị H. được điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo

Tự mình chăm sóc 6 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai, vì thế lần sinh này chồng chị không thể có mặt ở bệnh viện. Tưởng chừng lần đi đẻ một mình này sẽ rất vất vả nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược: "Nhờ có dịch vụ thai sản trọn gói nên đến ngày mình vào sinh chứ không phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ mang mỗi bộ quần áo mẹ và con khi ra viện. Trong thời gian nằm viện các cô chăm sóc chu đáo, không có người nhà nên cần gì là mình bấm chuông nhờ hỗ trợ, ăn uống vệ sinh tại phòng, đồ ăn sạch sẽ, hợp khẩu vị".

Sinh lần 5 vẫn quyết chọn Bảo Sơn vì "các u thương mình như con"

Cũng nằm trong số ít những bà mẹ không ngại đẻ, chị N.T.N (38 tuổi, Hà Nội) đã sinh thường lần 5 an toàn, không rạch tầng sinh môn tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cùng sự đồng hành, hỗ trợ của ekip bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm.

2 lần sinh chị N. đều được các cô điều dưỡng hỗ trợ tận tình, chăm sóc như người thân

Hé lộ về lý do sinh con lần 5, chị N. cho biết: "Lần trước sinh ở Bảo Sơn mình rất ấn tượng với chuyên môn của bác sĩ, nữ hộ sinh và đặc biệt các u điều dưỡng chăm sóc mình như con cháu trong nhà, dặn dò mình cẩn thận và đưa mình ra tận xe hôm ra viện. Nhờ đó mà thời gian nằm viện của mình rất nhẹ nhàng dù không có người nhà đi cùng. Đó cũng chính là lý do mình quyết tâm phải sinh bạn thứ 5 tại Bảo Sơn".

Không ngại sinh mổ lần 4 nhờ tin tưởng vào chuyên môn bác sĩ

Dù lần mang thai thứ 4 do "vỡ kế hoạch" mùa dịch, bản thân phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ do trước đó đã từng sinh mổ nhưng chị B.T.N (34 tuổi, Vĩnh Phúc) vẫn quyết tâm giữ em bé bởi hoàn toàn yên tâm khi giao phó thai kỳ cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn.

Kể về hành trình sinh mổ của mình, chị N. cho biết: "Khi biết mình quyết sinh em bé, người thân, bạn bè ai cũng bảo sao liều thế, mổ lần 3 thôi đã nguy hiểm lắm rồi mà mình mổ tới lần thứ 4, nguy hiểm cho cả mẹ và con. Ban đầu mình cũng khá lo lắng nhưng khi đến Bảo Sơn và gặp bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Cốc, được bác động viên khiến mình an tâm và có thêm động lực".

Chị N. cảm thấy hài lòng với quyết định sinh mổ lần 4 tại Bảo Sơn của mình

Nhờ sự theo dõi sát sao, quản lý thai kỳ chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ giỏi, chị N. đã đón bé an toàn, nhẹ nhàng ở tuần 38. Không chỉ ấn tượng với chuyên môn bác sĩ, chị N. còn bất ngờ bởi dịch vụ chăm sóc ở đây cũng tuyệt vời không kém, đặc biệt chi phí lại không hề đắt đỏ.

"Mình không nghĩ lần sinh này lại nhẹ nhàng đến thế, tất cả mọi dịch vụ đều tốt không thể chê được gì. Mọi quyền lợi đều đã có sẵn trong gói, hơn nữa, mình đăng ký đúng thời điểm có ưu đãi giảm sâu nên rất tiết kiệm", chị N. cho biết thêm.

Nhằm giúp các mẹ không còn nỗi lo chi phí khi sinh con, tháng 7 này, Bệnh viện Bảo Sơn dành tặng mẹ ưu đãi đặc biệt: Sinh trọn gói chỉ từ 12 Triệu - Tặng thêm loạt đặc quyền Luxury. Chi tiết xem Tại đây.

Để được tư vấn dịch vụ Thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn và chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 7, mẹ bầu vui lòng liên hệ: - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn - 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội - Hotline 091 585 0770 hoặc Tổng đài 1900 599 858 - Hotline 091 585 0770 hoặc Tổng đài 1900 599 858

https://kenh14.vn/mot-loat-me-bau-hien-dai-khong-ngai-sinh-nhieu-con-vi-nhung-ly-do-nay-20220712105254035.chn