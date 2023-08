Một loại cây từng được ví là “hàng hiệu Hermes” của rừng xanh, hàng vạn người săn đón, đấu giá hơn 260 triệu đồng/cây vẫn cháy hàng

Một loại cây xanh có tên "Superior Yellow Turtle" hay còn được biết đến với tên trầu bà đã được bán trong phiên đấu giá phát sóng trực tiếp với hơn 160.000 người theo dõi ngày ngày 20/10/2022 tại Singapore. Giá khởi điểm là 1.000 NDT (3.25 triệu VNĐ). Sau 21 vòng đấu giá, mỗi vòng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 60 giây, cuối cùng nó đã được bán với giá 2.000 NDT (6.5 triệu VNĐ). Tuy nhiên, mức giá này được cho là rẻ hơn nhiều so với năm 2021, vào thời điểm “hot” nhất, một cây trầu bà xanh tốt có thể được bán với giá tương đương khoảng 260 triệu đồng.

Một phiên livestream bán cây trầu bà ở thời điểm hot năm 2022 trên MXH Trung Quốc

Trong gần hai tiếng rưỡi phát sóng trực tiếp, toàn bộ 43 chậu cây trầu bà đã được bán hết, thậm chí có người đã tham gia mua nhiều lần.

Với mức giá đắt đỏ, vậy thì ai là người mua những chậu cây này, và nó có thể dùng để làm gì?

Thú chơi cây cảnh

Từ trong tâm thức nhiều “tay chơi”, chơi cây cảnh như một lẽ tự nhiên, đưa thiên nhiên vào trong chậu để tạo tác, ngắm nhìn. Chơi cây cảnh làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, và các cụ xưa thường nói: Yêu cây, yêu hoa, hóa ra yêu đời.

Tất nhiên, cây càng hiếm thì càng đắt đỏ. Mùa hè năm 2021, một cây trầu bà đã được bán với giá hơn 120.000 NDT (khoảng 392 triệu VNĐ) trên một trang web đấu giá ở New Zealand. Mức giá trên trời này là do những “họa tiết thổ cẩm” xuất hiện trên lá, thực chất đây là do gen trên lá xuất hiện đột biến, bất thường, dẫn đến trên cây có mảng trắng hoặc vàng. Kể từ đó, các giống cây có đặc điểm tương tự trở nên phổ biến ở Trung Quốc và giá cả cũng tăng theo.

Một người đàn ông tên Jerry chia sẻ: “Trước khi mua cây, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thường ngày tôi chỉ mua cây xanh với mức giá trung bình 50, 60 NDT (khoảng 200.000 VNĐ), tôi chưa bao giờ mua loại cây nào đắt như vậy. Bạn bè còn đùa rằng tôi “điên”, nhưng cuối cùng tôi đã mua và đây là một quyết định đúng đắn. Giá cây sau đó còn tăng lên gấp nhiều lần."

Nhiều người còn ví loại cây trầu bà đột biến giống như sản phẩm Hermes cao cấp.Không chỉ có giá đắt đỏ mà chi phí chăm sóc các loại cây trên cũng tương đối cao. Jerry còn phải mua thêm đèn chiếu sáng, máy tạo độ ẩm, quạt điện, máy sưởi… để bảo vệ cây khỏi mùa đông khắc nghiệt.

Liều thuốc “chữa lành”

Trong thời điểm dịch bệnh, mọi người phải cách ly ở nhà, trồng cây xanh chính là nguồn sống tinh thần mà Jerry đã tìm thấy cho riêng mình. Một người khác tên Hong Yang cũng cho rằng, chứng kiến quá trình phát triển, sinh trưởng của cây cũng là một phương pháp chữa lành, ở bên cây xanh có thể giải tỏa căng thẳng, tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện.

Có người thợ thủ công còn mang tình yêu cây xanh vào những món đồ mình làm, mở ra cơ hội kinh doanh nhỏ.

Những đôi khuyên tai mang hình dáng chiếc lá, được nhiều khách quốc tế ưa chuộng.

Nhưng cũng có người chơi cây như một phương thức đầu tư tài chính vì nhận thấy sự chú ý và nhu cầu của thị trường cây trầu bà ngày càng tăng với mức giá hấp dẫn. Mặt khác, cây xanh có thể sinh sản và phát triển bằng cách giâm cành, gieo hạt, nuôi cấy mô và các hình thức khác, tiềm năng sinh lời là rất lớn.

Tuy nhiên, đối với những người dân lao động bình thường, việc bỏ ra số tiền đó để mua cây và chờ đợi trong hai tháng không phải là một khoản chi dễ dàng. Bên cạnh đó, một số loại cây trước đây hiếm có và đắt tiền, nhưng giờ đây khi nuôi cấy mô và các công nghệ khác đã phát triển, con người có thể tự tạo ra số lượng lớn những loại cây tương tự.

Ở Việt Nam, từng có thời gian cây trầu bà được giới yêu cây săn đón và mức giá tăng nhanh chóng. 5-7 năm trước, trào lưu chơi kiểng lá xuất hiện tại Việt Nam, phát triển mạnh trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mọi người dành thời gian ở nhà nhiều nên bắt đầu quan tâm không gian sống xung quanh.

Hành trình kiểng lá bắt đầu du nhập từ Thái Lan, Philippines, Ecuador (Nam Mỹ) về Việt Nam. Một số dòng cây kiểng lá phổ biến như Trầu Bà Lụa ( Scindapsus Pictus Argyraeus ); Cây Môn Nhung Đen ( Alocasia Black Velvet ); Trầu Bà Lá Xẻ Đột Biến ( Monstera Borsigiana VariegataAlbo ); Cây Đuôi Công Táo ( Calathea Makoyana ); Cây Trầu Bà Nhung Sọc Trắng ( Syngonium Wendlandii ); Cây Môn Quan Âm ( Alocasia Amazonica )…

Những cây này thường được trồng trong nhà, văn phòng hoặc trong sân vườn nhằm làm đẹp không gian sống và cải thiện chất lượng không khí cũng như tâm trạng của người trồng. Theo tìm hiểu, mức giá cây trầu bà kiểng ở thời điểm đó từ vài trăm nghìn đến vài trăm triệu đồng đối với những dòng đột biến, hiếm, số lượng ít ỏi hoặc nhân giống khó. Có những bộ sưu tập của những tay chơi lâu năm lên đến hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay khi có hiện tượng tăng giá bất thường này, một số chuyên gia đã đưa ra nhận định và cảnh báo người sản xuất kinh doanh, người chơi không chạy theo vòng cuốn của cơn sốt này.

Người chơi kiểng lá nói riêng, chơi các loại hoa, cây cảnh khác nói chung, cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ hoặc tìm đến các chuyên gia/nhà vườn có kinh nghiệm nhờ tư vấn, làm rõ các vấn đề như, cây đó có thực sự quý hiếm hay không trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào!

Theo China news