Căn hộ 2 phòng ngủ giá 70 tỷ view sân golf đỉnh cao, đưa ra yêu cầu kỳ quặc mà ầm ầm khách hỏi mua

Old Course ở thị trấn St Andrews (Scotland) được coi là sân golf lâu đời nhất trên thế giới sau khi nó được thành lập vào năm 1552 và kỷ niệm 150 năm mở rộng vào năm 2022.

St Andrews Links (cụm sân golf gồm 7 sân được thiết kế theo dạng "links Course", gồm có Old Course, The Castle Course, New Course, Jubilee Course, Eden Course, Strathtyrum Course, và Balgove Coursem) là nơi tổ chức 5 giải đấu golf thường niên, bao gồm cả giải St Andrews Links Trophy danh giá.

Nổi tiếng toàn cầu với trường đại học cổ kính thành lập từ năm 1413, di sản chơi golf và bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn St Andrews thu hút hơn nửa triệu du khách mỗi năm.