Loại đồ vật “chặn đứng” tài lộc vào nhà, gia chủ cả đời chăm chỉ vẫn chẳng mơ giàu có, thịnh vượng

Theo phong thủy, một số vật dụng có thể mang đến sự xui xẻo, “chặn đứng” tài lộc vào nhà. Nếu như gia chủ vẫn giữ các vật này trong gia đình, tình hình làm ăn, đường công danh sự nghiệp của họ sẽ khó thăng tiến.

1. Ví rách

Nhiều người có thói quen tận dụng chiếc ví rách vì vẫn còn sử dụng được. Trên thực tế, chúng ta nên học cách tiết kiệm nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Theo phong thủy, khi bạn sử dụng 1 chiếc ví rách thì tiền tài sẽ theo đó mà rơi rớt mất. Những nguồn năng lượng tích cực về tài lộc sẽ ngày càng rời xa chúng ta hơn.

Giữ ví rách khiến tài lộc “rủ nhau” đi mất (Ảnh minh họa: Internet)

Vì thế nếu như bạn vẫn đang sử dụng 1 chiếc ví rách thì nên tìm mẫu ví mới để thay thế. Giá thành của các mẫu ví trên thị trường khá rẻ lại đa dạng mẫu mã, chúng ta dễ dàng sắm được sản phẩm ưng ý. Bạn cũng có thể lựa chọn chiếc ví có màu hợp mệnh với mình để thêm phần may mắn, suôn sẻ.

2. Cây héo úa, chết

Chúng ta thường có sở thích mua cây xanh để làm đẹp cho không gian sống. Không chỉ vậy, cây xanh còn mang đến cho con người cảm giác dễ chịu, thoải mái sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Nó cũng có tác dụng điều hòa không khí, trả lại không gian sạch thoáng trong nhà.

Trong nhà có cây xanh héo úa dễ ảnh hưởng đến tâm trạng con người (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, chúng ta không nên để các cây đã chết ở trong nhà. Cây khô héo và chết dễ ảnh hưởng tới tài vận của gia đình, khiến công việc của gia chủ có phần trục trặc. Vì thế chúng ta cần để mắt tới tình trạng của cây. Nếu cây có dấu hiệu khô héo, bạn hãy mang nó ra ngoài và vun trồng lại. Nếu cây đã chết khô, bạn nên bỏ đi và trồng/mua cây mới.

3. Đồ điện tử hỏng

Theo quan niệm phong thủy, đồ điện tử là thứ biểu tượng cho sức mạnh cũng như năng lượng tích cực. Vì thế nếu như bạn giữ các loại đồ điện tử hỏng trong nhà thì những năng lượng xấu sẽ xuất hiện.

Điều này có thể cản trở đường tài lộc của gia chủ, khiến bạn và người thân không gặp may mắn trong công việc. Không chỉ vậy, việc để đồ điện tử hỏng hóc trong nhà thời gian dài dễ ảnh hưởng tới mối quan hệ của các thành viên. Có thể các thành viên trong gia đình sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng và cãi cọ.

4. Lịch cũ

Lịch cũ cũng là vật dụng ngấm ngầm làm vận may của gia chủ tiêu tan. Lịch giống như đồng hồ, vốn là đại diện cho thời gian. Nếu như chúng ta giữ lịch cũ trong nhà chẳng khác nào ta níu kéo quá khứ, không nhìn vào hiện tại và tương lai. Gia chủ để lịch cũ trong nhà càng lâu càng dễ mất đi tài lộc, gây ra sự trì trệ trong công việc làm ăn của gia đình. Chúng ta cũng cần có thói quen xé bỏ lịch ngày hôm trước để đảm bảo mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.

5. Tiền lẻ, vật dụng của người khác

Nhiều người có thói quen nhặt đồ dùng, tiền mà người khác làm rơi trên đường mang về nhà mình. Tuy nhiên, theo phong thủy chúng ta không nên làm vậy. Trong 1 số trường hợp người ta sẽ vứt tiền hoặc vật dụng cũ ra đường để giải vận xui, đón điều may mắn. Nếu như bạn nhặt những vật dụng này về, chẳng phải bạn đã vô tình nhận trọn sự xui rủi ấy hay sao.

Thế nên khi đi trên đường, nếu bạn bắt gặp vật gì có giá trị thì hãy tìm lại chủ nhân của nó. Nếu bạn nhìn thấy những món đồ nhỏ không có giá trị thì đừng dại mang về nhà mình.

Sau khi bạn bỏ những vật dụng làm tiêu tan tài lộc ra khỏi nhà, bạn có thể sắm thêm những món đồ thu hút may mắn. Trong phong thủy, cây kim tiền đại diện cho thịnh vượng, phát đạt. Vì thế nhiều người thường mua loại cây này về đặt ở phòng khách hoặc phòng làm việc để hút thêm tài lộc. Bên cạnh đó, đồng xu vàng, cóc 3 chân ngậm tiền vàng cũng là vật dụng phong thủy có thể đón mọi tài lộc, mang điều may mắn, bình an tới cho gia chủ.

Thông tin mang tính tham khảo*



Theo Baidu