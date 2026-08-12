Một lô tài sản được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm bình quân hơn 620.000 đồng/phương tiện

Mức giá khởi điểm của lô tài sản được đưa ra đấu giá là hơn 5,38 tỷ đồng, tương đương bình quân là khoảng 628.000 đồng/phương tiện.

Một công ty đấu giá tại TP.HCM mới đây thông báo đấu giá lô tài sản là 8.566 phương tiện xe các loại đã qua sử dụng. Trong đó có 238 xe mô tô ba bánh và 8.328 xe mô tô hai bánh.

Các phương tiện trên là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu và được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM.

Mức giá khởi điểm đấu giá là hơn 5,38 tỷ đồng, tương đương giá bình quân là khoảng 628.000 đồng/phương tiện. Giá khởi điểm này chưa bao gồm các lệ phí trước bạ, chi phí vận chuyển, thuế GTGT (nếu có) và các chi phí khác liên quan. Các phí, lệ phí, chi phí và thuế GTGT (nếu có) do người trúng đấu giá chi trả.

Đấu giá xe máy vi phạm hành chính là cần thiết. Việc này giúp giải phóng kho bãi quá tải, thu hồi tiền vào ngân sách nhà nước, thay vì để xe hư hỏng dần theo thời gian. (Ảnh: Trần Chung)

Theo quy chế, công ty đấu giá cho biết số tiền đấu giá cần đặt trước là hơn 1,077 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá sẽ được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho người tham gia đấu giá khác.

Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 12-14/8/2026 (trong giờ hành chính) tại các kho, bãi tạm giữ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP.HCM. Theo danh mục tài sản được đem ra đấu giá có thương hiệu xe của nhiều tên tuổi trên thị trường như Honda, Yamaha, SYM, Suzuki…

Phiên đấu giá trên sẽ được thực hiện trong vòng 30 phút, từ 10h-10h30 ngày 20/8/2026. Hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên và đấu giá cả lô tài sản.

Hồi tháng 1, một công ty đấu giá cũng đã tổ chức đấu giá thành công 3 lô tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM.

Thời điểm đó, tổng cộng hơn 24.500 phương tiện các loại (phần lớn là mô tô hai bánh) đã được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 13 tỷ đồng. Chỉ sau khoảng 30 phút đấu giá trực tuyến, các lô tài sản đều được bán thành công, với tổng giá trúng cao hơn giá khởi điểm khoảng 1,4 tỷ đồng.