Một gia đình mất 160 triệu đồng "chuộc" con trai 17 tuổi từ Campuchia về

Em C. (ngoài cùng bên phải) vừa được gia đình chuộc về. Ảnh Công an An Giang

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang, mới đây em N.Q.C (SN 2005), trú phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa được gia đình bỏ ra số tiền lớn để "chuộc" về từ Campuchia.



Cũng như nhiều nạn nhân khác, tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương rất cao, C. đã tin tưởng và được các đối tượng đưa sang Campuchia làm việc.

Tuy nhiên, nơi đất khách quê người, C. thật sự vỡ mộng khi bị đe dọa, cưỡng bức lao động. Muốn trở về Việt Nam, gia đình C. đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Được trở về với vòng tay của gia đình nhưng C. vẫn chưa hết sợ hãi về những ngày tháng kinh hoàng xứ người. C kể: "Chúng kêu bảo vệ còng tôi vào giường và kêu tôi liên hệ với ba mẹ tôi nói chuyện để lo tiền… Ba mẹ tôi đã chuyển hết 160 triệu nhưng chúng lại đòi chuyển thêm 200 triệu nữa. Tôi biết gia đình không còn đủ khả năng chuyển tiền nữa, nên tôi không đồng ý và bọn chúng đã bán tôi vào công ty khác".

Mới đây, vào tối ngày 18/8, hơn 40 người Việt được xác định là từ Casino Rich World (Campuchia) đã liều mình bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm người này cho biết, họ làm việc tại các Casino.

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, thậm chí không được trả lương nên họ đã bất chấp nguy hiểm chạy khỏi sòng bạc nhảy xuống sông Bình Di trốn về Việt Nam. Vụ trốn chạy này khiến một người bị bắt lại và một thiếu niên tử vong thương tâm khi bơi qua sông.

Nguyễn Thị Lệ đã bị bắt giam

Liên quan đến vụ 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam. Chiều ngày 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Lê Văn Danh (SN 1988) cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú nhanh chóng xác định, trong số 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sống về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.

Lệ khai nhận từ khoảng tháng 5/2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Sau đó, Lệ câu móc với Danh tham gia rước khách xuất cảnh chở đến bến sông bờ phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia.

Theo thoả thuận khi đưa khách trót lọt, Lệ và Danh được trả công 100 nghìn đồng/01khách. Ngoài việc đưa 6 người khách trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, mỗi lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại Casino.

Hiện vụ việc đang được lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm trước pháp luật.