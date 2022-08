Ân nhân cứu hàng chục người bơi qua sông sau khi trốn khỏi casino ở Campuchia

Khoảng 9h40 ngày 18/8, hơn 40 người đã chạy khỏi casino bên kia biên giới. Họ tìm đường về với đất mẹ bất chấp nguy hiểm cận kề. Nghe tiếng la, ông Hổ đã đưa xuồng ra ứng cứu.

''Tôi kêu người nào biết bơi thì bơi vô bè. Người nào không biết bơi thì tôi ra cứu vì chiếc xuồng mình nhỏ không cứu được nhiều. Tôi tri hô cho bà con ra cứu tiếp'', ông Lê Bình Hổ, người dân thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang cho biết.

Không nỡ để đồng bào mình trôi nổi giữa dòng nước, hàng chục người dân khác ở thị trấn Long Bình đã đưa phương tiện ra sông cứu người . Công việc rất nguy hiểm bởi mùa lũ, nước sông Bình Di chảy rất mạnh. Trên bờ, người của casino liên tục ném đá cản ngăn.

''Nó liệng đá xuống hăm doạ cho mình sợ, mình chạy. Nhưng vì cái tình nghĩa đồng bào nên chúng tôi cũng cố gắng cứu bà con mình cho thoát", ông Hổ cho biết thêm.

Sau nhiều nỗ lực, 40 người đã được đưa vào bờ an toàn. Một người bị bảo vệ casino giữ lại còn 1 người không may đã bị đuối nước. Trong đêm tối, người dân lại cùng với chính quyền địa phương đi dọc sông Bình Di tìm thi thể của nạn nhân không may.

Xác định vụ việc có liên quan đến tội phạm buôn bán người, hiện Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án. 2 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nhằm đẩy mạnh trấn áp các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia, trong đó có nạn buôn người, Bộ Nội vụ Campuchia đã phát động chiến dịch rà soát người nước ngoài trên toàn quốc và đẩy mạnh hỗ trợ các nạn nhân. Trong đó, chính quyền hai tỉnh Kandal và Preah Sihanouk đã bắt đầu kiểm tra người nước ngoài cư trú, làm việc tại các khách sạn, bất động sản cho thuê và sòng bạc trên địa bàn.