Đại tá Đinh Văn Nơi: Tìm thấy thi thể một lao động Việt trong vụ tháo chạy khỏi casino

Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, có 42 người tháo chạy ra khỏi casino Rich World (Campuchia) và bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú, tỉnh An Giang) để nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, bộ đội biên phòng bắt giữ 40 người (35 nam và 5 nữ). Hai người còn lại là N.T.H (25 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ của casino bắt giữ và Đ.M.H (16 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị mất tích khi bơi qua sông Bình Di. Mới đây, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu niên này.



Hiện 40 công dân trong vụ việc đã được bố trí ăn nghỉ chu đáo. Sắp tới, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Kandal (Campuchia) tiếp tục đưa 11 người còn kẹt lại về nước.

“Hôm qua, tôi đã làm việc với Công an tỉnh Kandal (Campuchia) để làm rõ vụ việc người lao động tháo chạy khỏi casino. Hiện còn 11 người không có giấy tờ vẫn đang kẹt lại. Phía công an nước bạn hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta đưa công dân về nước" - Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.