Một ĐH ở Hà Nội nhiều năm qua có chương trình đào tạo TÀI NĂNG cực gắt: Là "cuộc chiến ngầm" giữa dàn thủ khoa và giải quốc gia!

Được xem là “thương hiệu danh giá” nhiều năm qua của nhà trường, đây là nơi ươm mầm những chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học và kỹ sư nòng cốt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Nhắc đến Đại học Bách khoa Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến một “thánh địa” của dân tự nhiên và công nghệ, nơi quy tụ những gương mặt có điểm thi thuộc top đầu cả nước. Thế nhưng ngay giữa cộng đồng những tân sinh viên xuất sắc ấy, nhà trường vẫn có một “lãnh địa” đào tạo riêng mang tính tinh hoa bậc nhất: Chương trình đào tạo tài năng!

Được xem là “thương hiệu danh giá” nhiều năm qua của Bách khoa, đây là nơi ươm mầm những chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học và kỹ sư nòng cốt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Sinh viên theo học được đào tạo bởi đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, được cọ xát với các đề tài nghiên cứu chuyên sâu và tiếp cận sớm với các phòng thí nghiệm trọng điểm ngay từ những năm đầu đại học. Bước ra từ cái nôi này, rất nhiều thế hệ cựu sinh viên nay đã trở thành những chuyên gia công nghệ, nhà sáng lập hay nhà nghiên cứu có tiếng tại các viện khoa học và tập đoàn lớn trên thế giới.

Mỗi lớp chỉ vài chục chỉ tiêu, mô hình tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ

Bước sang khóa 71 (K71), chương trình đào tạo tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục có những điều chỉnh lớn theo chuẩn chương trình đào tạo tài năng STEM của Bộ GD&ĐT. Thay vì đào tạo theo khung truyền thống, chương trình được xây dựng theo lộ trình tích hợp liên tục Cử nhân - Thạc sĩ với chuẩn đầu ra khắt khe cả về trình độ chuyên môn lẫn năng lực nghiên cứu khoa học.

Đáng chú ý, chỉ tiêu cho từng ngành học được giới hạn ở mức rất nhỏ giọt. Toàn trường chỉ mở 7 chương trình tài năng với tổng cộng 270 suất cho cả khóa. Những ngành "hot" như Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu - AI), Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Hóa học hay Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng mỗi ngành chỉ lấy đúng 30 sinh viên. Hai chương trình có quy mô rộng hơn là Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông và Cơ điện tử (Hệ thống cơ điện tử thông minh và Robot) cũng chỉ tuyển tối đa 60 chỉ tiêu mỗi lớp.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Điểm đặc biệt là thí sinh không thể nộp nguyện vọng trực tiếp vào lớp tài năng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA).

Cánh cửa chỉ mở ra sau khi thí sinh đã chính thức cầm trong tay giấy báo trúng tuyển vào các ngành nền tảng của trường và bước tiếp vào một cuộc sàng lọc nội bộ với tính cạnh tranh nghẹt thở.

"Cuộc chiến ngầm" giữa dàn thủ khoa và giải quốc gia

Để bước vào vòng xét tuyển, thí sinh phải thỏa mãn những điều kiện ngặt nghèo ngay từ vòng gửi xe. Nhà trường chia ứng viên thành hai diện rõ rệt. Diện A là tấm vé ưu tiên tuyệt đối dành cho những cá nhân sở hữu bảng thành tích "khủng": đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia hoặc đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic Quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin; hoặc đoạt giải Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (ViSEF), quốc tế (ISEF).

Nếu không nằm trong diện giải thưởng lớn, sinh viên phải cạnh tranh ở Diện B dựa trên điểm xét tuyển quy đổi (từ điểm thi TSA, điểm thi tốt nghiệp THPT hay chứng chỉ quốc tế về chung thang 30). Tuy nhiên, mức điểm sàn để nộp hồ sơ cũng là một rào cản lớn khi luôn neo ở ngưỡng điểm chuẩn của những ngành "đỉnh chóp".

Chẳng hạn, muốn đăng ký vào lớp Tài năng Khoa học máy tính, điểm xét tuyển của sinh viên tối thiểu phải bằng điểm chuẩn ngành CNTT Việt - Nhật; muốn vào lớp Tài năng Cơ điện tử hay Điều khiển - Tự động hóa, điểm số cũng phải chạm ngưỡng điểm trúng tuyển của chính ngành đó.

Từ danh sách đăng ký, trường áp dụng nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối: toàn bộ thí sinh Diện A được xếp trên Diện B, bất kể thí sinh Diện B có điểm thi cao đến đâu. Trong nhóm đoạt giải, thứ tự cũng được phân tầng tỉ mỉ từ huy chương vàng quốc tế xuống tới giải quốc gia, thậm chí xét ưu tiên theo từng môn thi đặc thù của mỗi ngành (như ngành Khoa học máy tính ưu tiên môn Toán rồi tới Tin học; ngành Cơ điện tử ưu tiên Toán rồi tới Vật lý...).

Sau khi lọc ra tối đa 1,5 lần chỉ tiêu, sinh viên sẽ bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp với hội đồng chuyên môn. Với những thí sinh đạt giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc rơi vào nhóm bằng điểm tại ranh giới chỉ tiêu, phỏng vấn là vòng quyết định trực tiếp tấm vé đỗ hay trượt. Trong khi đó, với các sinh viên còn lại, đây là buổi "phỏng vấn tư vấn" để các thầy cô phân tích cặn kẽ lộ trình, khối lượng bài vở và áp lực học thuật để người học cân nhắc kỹ xem bản thân có thực sự đủ đam mê và kiên trì để theo đuổi hay không.

Giảng đường ĐH Bách khoa Hà Nội

Áp lực không dừng lại ở khâu tuyển chọn. Quy định của trường nêu rõ: sinh viên trúng tuyển nếu đổi ý muốn rút thì chỉ có đúng 1 tuần để nộp đơn. Một khi đã tự nguyện xin rút khỏi lớp tài năng, các bạn sẽ được trở về học lớp chuẩn ban đầu nhưng đồng thời bị tước vĩnh viễn cơ hội xét tuyển lại vào các chương trình tài năng của Bách khoa trong suốt toàn bộ khóa học sau này.

Quy định khắt khe này như một lời khẳng định: đây là sân chơi học thuật đỉnh cao, chỉ dành cho những ai thực sự có bản lĩnh và sẵn sàng cam kết dài hơi trên con đường làm chủ công nghệ.

Được biết, học phí chương trình tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội dao động từ 17-21 triệu đồng/học kỳ.