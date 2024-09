Một câu nói với em trai thể hiện bé gái quá hiểu chuyện, khen con 1, khen mẹ 10: "Hà Anh đã giữ lời hứa"

Khi có 1 con, cả bố lẫn mẹ đều có thể dồn hoàn toàn tâm trí của mình vào em bé, không có bất kì sự tị nạnh, lo lắng về chuyện chia sẻ tình yêu thương xảy ra. Thế nhưng, khi có từ đứa con thứ 2 trở đi, mọi thứ thay đổi theo hướng hoàn toàn khác. Ngoài việc kinh tế, tài chính, sức khỏe... cần nhân lên nhiều lần thì cách đối xử của bố mẹ với từng con cũng vô cùng quan trọng.

Hà Anh cũng không ngoại lệ. Ngay cả khi có em bé thứ 2, cô vẫn luôn trăn trở và cố gắng dành thời gian cho con gái đầu. Thông thường ở các gia đình, 2 anh chị em thường có xu hướng ghen tỵ, tranh giành nhau nhưng may mắn khi Myla là một cô bé rất hiểu chuyện. Con không ganh tỵ khi mẹ phải dành thời gian nhiều hơn cho em, ngược lại còn biết thông cảm và luôn muốn giúp đỡ mẹ.

Chắc chắn bà mẹ nào có 2 con cũng mong muốn các con yêu thương, thuận hòa. Và chắc chắn để được như vậy thì cách đối xử của mẹ với các con cũng rất quan trọng. Mới đây, nữ siêu mẫu chia sẻ một câu chuyện, ai cũng khen con gái quá hiểu chuyện, đồng thời khẳng định: "Hà Anh đã giữ lời hứa".

2 thiên thần của mẹ Hà Anh

"Sáng nay mẹ bế em vào giường Myla gọi em dậy, Myla nói "Mẹ ơi mẹ cho em lên nằm trên người con đi để con ôm em".

Mẹ vừa đặt em lên người chị vừa nói "Nhưng nhỡ em nặng, em đạp vào người con đau thì sao?".

Myla đáp (mặt vẫn ngái ngủ): "Không sao đâu mẹ ơi con chịu được mà vì em là em của con!".

Mẹ nghe vậy cười xoà, mẹ vui quá mà lại thương Myla, em mới sáu tuổi mà đã biết thương em và nhường nhịn, sẵn sàng nhận cái thiệt về mình.

Mẹ bảo Luca "Luca nghe thấy chưa, lớn lên con phải thương chị, đừng cãi hư với chị để chị buồn con nhé!"

Luca bé tí chẳng hiểu gì!", Hà Anh tâm sự.

Đây không phải lần đầu Hà Anh chia sẻ những câu chuyện nhỏ về hai em bé, lần nào Myla cũng rất hiểu chuyện, yêu thương và chăm sóc em trai mình. Mọi người dành lời khen rất nhiều cho con, không quên khen mẹ vì đã dạy các con rất giỏi.

Myla cực yêu thương em trai bé bỏng

Quyết tâm không để con đầu bị tổn thương, lạc lõng vì con thứ hai

Thời điểm mang bầu con trai, Hà Anh không ít lần tâm sự về chuyện cách đối xử của cha mẹ với các con của mình. Cô luôn cho rằng chỉ nên có con khi đã sẵn sàng cả về kinh tế, thể chất lẫn tinh thần. Quan trọng hơn chính là sự mong muốn của đứa con đầu. Rất ít ba mẹ chú trọng điều này nhưng Hà Anh thì khác.

Chỉ suy nghĩ về việc có thêm con khi con gái đầu đưa ra đề nghị!

"Khi Myla ngọt ngào ngỏ ý xin mẹ đẻ em bé vài lần (chứ không phải bố đâu nhé, bố đề nghị nhưng mẹ không bị thuyết phục lắm!), mẹ mới suy nghĩ "ừ hay mẹ cố gắng nốt, đẻ em cho con. Vì con là đứa trẻ có quá nhiều tình yêu để cho đi, một đứa trẻ, phụ nữ bé bỏng có bản năng làm chị bé".

Thế là mình đi rút cái que chống thai ra, và định bụng "mình thử thả 1,2 tháng xem có "dính" không, nếu có thì đây là ý ông trời ban tặng, còn nếu không mình sẽ hài lòng và toại nguyện khi được làm mẹ của Myla bé bỏng rồi!".

Ấy thế nào ông trời ban tặng ngay thật, mình vô cùng bất ngờ và hạnh phúc thông báo với ông xã. Ông xã không thể tin được chỉ mới 1,2 tháng trước cô vợ còn rất là chần chừ khi bàn đến khả năng nên có thêm em bé không, mà giờ lại thông báo tin vui", Hà Anh trải lòng.

Giữ lời quyết tâm không làm con gái tổn thương, cố gắng nhiều hơn để cân bằng

"Làm mẹ ở tuổi trên 40, khi mình đã trải qua một lần sinh nở, có nghĩa là mình vô cùng chủ ý tận hưởng thời gian và hành trình mang thai và sinh con này. Mình nhận ra rằng rất nhiều bố mẹ "tranh thủ" có ngay đứa thứ 2 để "nuôi một thể" và cho con có bạn chơi, đó là thả lỏng hơn khi nuôi con. Một phần có lẽ cũng vì quá mệt không thể quá cầu toàn, hai bố mẹ chia nhau ra phụ trách mỗi người một đứa v.v...

Mình thì luôn có suy nghĩ mình sẽ chỉ sinh đứa thứ 2 nếu như mình giữ được ngọn lửa háo hức mong chờ, sự chuẩn bị và chăm lo y như đứa đầu tiên. Chứ không thì thiệt thòi đứa thứ 2 lắm khi toàn phải dùng đồ thừa lại của cô chị, hay không nhận được sự háo hức nhiệt huyết của việc lần đầu có con và "đầu tư" vào con của bố mẹ.

Cái kiểu "buy one get one half price" ấy, có khi vô tình làm đứa trẻ thứ 2 cảm thấy mình không được bố mẹ yêu thương bằng chị, hay ngược lại, việc xoắn xuýt của mọi người xung quanh về việc đứa thứ 2 là baby, lại là con trai nên là đặc biệt hơn ấy... vô tình làm bé đầu tiên bị tổn thương và lạc lõng.

Mình quyết tâm sẽ không để điều ấy xảy ra, nghĩa là dù sẽ phải cố gắng hơn nhiều, nhưng mình sẽ không bao giờ coi việc có con và sinh đứa con thứ hai là một nhiệm vụ, hay là một điều dĩ nhiên... chăm sóc con không phải là nhiệm vụ, mà là dốc hết tình yêu thương, tận tuỵ từ trái tim mình. Cả gia đình cùng nhau trong mọi hoạt động và cùng nhau tận hưởng việc nuôi nấng em bé, đi trải nghiệm cuộc sống và "lớn lên" cùng nhau.

Làm mẹ ở tuổi 42 khác chứ, khác ở chỗ mình cảm nhận được sự "đủ đầy", mình không mong gì khác ngoài sức khoẻ và sự an yên của những đứa trẻ, của gia đình mình", Hà Anh chia sẻ.

2 em bé đáng yêu vô cùng

Cho đến hiện tại, qua những tình huống nhỏ hàng ngày, ai cũng phải công nhận bà mẹ trẻ dạy con quá khéo, vừa tinh tế vừa cố gắng dành tình yêu cho các con như nhau. Sự công bằng của cha mẹ chính là tiền đề để các con hòa thuận, yêu thương nhau.

Những tâm sự của siêu mẫu Hà Anh "chạm" đến trái tim của rất nhiều bậc phụ huynh, nhất là những ba mẹ trong gia đình đông con, khi yêu thương và sự quan tâm đôi khi bị san sẻ và không công bằng. Đây cũng là lời khuyên đến các cặp vợ chồng, nên chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính, sức khỏe, tinh thần... trước khi quyết định đón thêm thành viên mới.