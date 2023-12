Một cảnh sát giao thông bị nam thanh niên lao xe máy vào người khi kiểm tra nồng độ cồn

Trưa 11/12, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) phối hợp với Đội CSGT 1.46 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đoạn qua Km18+300, QL46A (thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên).

Chiến sĩ CSGT bị thanh niên lao vào khi kiểm tra nồng độ cồn

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 37M1 - 944.86 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu di chuyển trên QL46A, hướng Vinh - Hưng Nguyên.



Khi thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, đối tượng này liền tăng tốc để cố tình vượt qua chốt. Tuy nhiên, thanh niên này đã đâm vào một cán bộ CSGT trong tổ.

Hiện trường vụ thanh niên điều khiển xe máy lao vào chiến sĩ CSGT

Được biết, chiến sĩ bị thương là thiếu tá N.X.C (SN 1986, thuộc Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên). Chiến sĩ này được đồng đội đưa vào viện để kiểm tra sức khỏe. Còn đối tượng lao xe vào CSGT bị bắt giữ sau đó.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.