Một "anh trai" bị tấn công sau phản ứng khó chịu của HIEUTHUHAI

Trong dàn 30 sao nam ở Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI là một trong những nhân vật được khán giả dành sự chú ý đặc biệt. Không chỉ là một trong những "ngôi sao" đang hot, HIEUTHUHAI được nhận xét có cá tính riêng, tư duy xử lý các tình huống hợp lý. Đáng nói nhất, trong tập 2 vừa lên sóng, màn HIEUTHUHAI từ chối Vũ Thịnh về đội đã khiến netizen bàn tán rôm rả. Đồng thời, từ việc nam rapper chia sẻ lý do từ chối đàn anh, cư dân mạng đã quay sang tấn công, chỉ trích Vũ Thịnh vì quá kém duyên.

Cụ thể, ở vòng chọn đội này, các "Anh trai" sẽ ghi nguyện vọng vào đội nào vào giấy gửi cho MC Trấn Thành, sau đó họ có 30 giây để thuyết phục đội trưởng "thu nạp". Danh sách đội trưởng trong tập này là HIEUTHUHAI - Isaac - Negav - Song Luân. Quân AP và Vũ Thịnh cùng mong muốn về đội của HIEUTHUHAI. Trong khi Quân AP cố gắng thể hiện khả năng bản thân có để thuyết phục thì Vũ Thịnh lại gây tranh cãi khi cho biết mong muốn về đội Isaac hơn.

Clip: Vũ Thịnh có phát ngôn gây tranh cãi khi mong muốn về đội của HIEUTHUHAI

Theo đó, trên sóng chương trình, Vũ Thịnh chia sẻ: "Hiếu ơi, anh nghĩ em là người thẳng thắn nên anh cũng muốn thẳng thắn trong vấn đề này. Đối với anh, đội trưởng mẫu mực trong trái tim anh là anh Isaac nhưng anh đã chung team với anh Isaac rồi nên nếu em có anh, anh sẽ là một ẩn số để bùng nổ với những gì anh Isaac đã khai phá được anh ở liveshow 1".

Ngay khi nghe câu đầu tiên của Vũ Thịnh, HIEUTHUHAI đã chuyển từ biểu cảm hào hứng sang "sượng trân" và có phần căng thẳng, khó chịu. Sau đó, nam rapper chào mừng Quân AP về đội và thẳng thắn cho Vũ Thịnh "ra đảo hoang". HIEUTHUHAI nói: "Thật sự thì tôi từ chối cũng nhiều lý do lắm, ảnh mở bài bằng một câu là thực sự muốn về đội Isaac. Nó giống như việc tỏ tình với người mới nhưng vẫn yêu người yêu cũ, nó quá là kỳ cục. Tôi mong anh Vũ Thịnh xem xét và sửa lại".

Vũ Thịnh vướng làn sóng bức xúc vì ghi nguyện vọng về đội HIEUTHUHAI nhưng khen Isaac là đội trưởng mẫu mực

Biểu cảm x"xịt keo" của HIEUTHUHAI khi nghe phát ngôn của Vũ Thịnh

Isaac cũng rơi vào tình huống khó xử

Chính từ so sánh trên của HIEUTHUHAI, netizen chỉ trích Vũ Thịnh không tinh tế, kém duyên và phần nào làm tổn thương đối thủ. Bởi lẽ, câu nói của nam ca sĩ khiến cư dân mạng suy ra HIEUTHUHAI không mẫu mực, chỉ là lựa chọn thay thế. Nhiều người đồng tình với việc nam rapper thẳng thắn tỏ thái độ và từ chối Vũ Thịnh về đội vì không được tôn trọng và trân trọng.

Netizen bức xúc, tranh cãi vì phát ngôn của Vũ Thịnh

Tuy nhiên, đến sau cùng, đội HIEUTHUHAI thiếu thành viên nên phải vào vòng bốc thăm ngẫu nhiên để chọn thêm người. Và trùng hợp, 2 người bị anh từ chối là Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương lại bóc trúng thăm vào đội.

Khi cả đội về nhà chung, Vũ Thịnh đã giải thích về phát ngôn gây tranh cãi: "Suy nghĩ của tôi là như thế này, tập 1 tôi đã chung với anh Isaac và Negav rồi, nên tôi sợ đến tập 2 vẫn chọn 2 người đó thì hiệu ứng khán giả sẽ nói: 'Thắng tập 1 rồi, tập 2 lại chọn nữa à?', còn anh Song Luân thì tôi sợ đã rất nhiều người chọn anh Song Luân, tôi sợ Song Luân sẽ từ chối mình. Nên tôi đã nói với Hiếu thẳng thắn là: 'Anh rất thích anh Isaac nhưng anh chọn em, anh sẽ hết sức mình để đóng góp cho team của em'. Và khi đó Hiếu cũng thẳng thắn luôn là: 'Em không chấp nhận'. Những gì mình sợ, cuối cùng cũng dẫn đến một kết quả".

Trong hậu trường, có thể thấy HIEUTHUHAI và Vũ Thịnh vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Trên mạng xã hội, nam rapper còn lên tiếng bênh vực, cho rằng mọi thứ chỉ là "tiểu phẩm" khi Vũ Thịnh nhận lỗi nói chuyện không khéo.

Khi về nhà chung, Vũ Thịnh cũng lên tiếng giải thích với HIEUTHUHAI

Cả hai vẫn vui vẻ khi cùng vào một đội

Nam rapper còn lên tiếng bênh vực Vũ Thịnh, tỏ thái độ cả hai vẫn vui vẻ và thoải mái

Tuy nhiên, khán giả mong Vũ Thịnh rút kinh nghiệm, cư xử khéo léo hơn với đồng nghiệp

https://kenh14.vn/mot-anh-trai-bi-tan-cong-sau-phan-ung-kho-chiu-cua-hieuthuhai-20240703120151859.chn