MONO và Pandora khiến Gen Z rần rần với trào lưu "manifest"

Thay vì xem đây chỉ là một trào lưu mạng xã hội, Pandora cùng MONO khai thác khái niệm này dưới góc nhìn về quyền lựa chọn và hành trình phát triển bản thân.

"Manifest" không còn chỉ là một trend

Với nhiều Gen Z, manifest từng được hiểu đơn giản là viết ra điều mình mong muốn và tin rằng một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Chắc hẳn bạn không lạ gì những câu như: "Manifest một công việc mới", "Manifest tình yêu" hay "Manifest cuộc sống mình mong muốn".

Có thời điểm, "manifest" gần như trở thành "từ khóa quốc dân" của Gen Z. Nhưng sau tất cả những chiếc moodboard đẹp mắt hay những bài đăng "gửi tín hiệu lên vũ trụ", nhiều người trẻ dần nhìn manifest theo một cách thực tế hơn: Không chỉ ước, mà còn phải chọn và hành động.

Nói cách khác, manifest không chỉ là "gửi tín hiệu cho vũ trụ", mà còn là chủ động tạo ra phiên bản cuộc sống mình mong muốn bằng những lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày.

Đó cũng là cách Pandora cùng MONO kể câu chuyện trong chiến dịch "MONO x Pandora: 7 Lăng Trụ Cuộc Sống".

Pandora và MONO kể một câu chuyện khác về "manifest"

MONO trở thành gương mặt đại diện trong chiến dịch "MONO x Pandora: 7 Lăng Trụ Cuộc Sống".

Thay vì khai thác manifest như một trào lưu trên mạng xã hội, nhãn hàng trang sức Pandora lựa chọn diễn giải khái niệm này theo một góc nhìn khác: mọi điều mong muốn đều bắt đầu từ việc hiểu bản thân và đưa ra những lựa chọn có chủ đích. Đó cũng là ý tưởng xuyên suốt chiến dịch "MONO x Pandora: 7 Lăng Trụ Cuộc Sống". Nếu manifest thường được hiểu là hướng đến điều mình mong muốn trong tương lai, thì Pandora nhấn mạnh rằng hành trình ấy luôn khởi đầu từ hiện tại, thông qua những quyết định mỗi người đưa ra mỗi ngày.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lăng trụ phản chiếu nhiều sắc màu, Pandora giới thiệu bộ sưu tập gồm bảy thiết kế vòng tay, đại diện cho bảy khía cạnh trong cuộc sống gồm tình yêu, sức khỏe, thành công, gia đình, chữa lành, may mắn và vương giả. Thông qua bộ sưu tập này, thương hiệu hướng đến thông điệp rằng mỗi người có thể lựa chọn điều mình muốn ưu tiên ở từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống, thay vì theo đuổi tất cả cùng một lúc. Có người tập trung phát triển sự nghiệp, có người dành nhiều thời gian cho gia đình, trong khi những người khác lựa chọn hành trình chữa lành sau những biến động cá nhân. Mỗi lựa chọn đều phản ánh những ưu tiên riêng và không có một khuôn mẫu chung cho tất cả.

Người đeo có thể lựa chọn đeo một chiếc vòng tay hoặc kết hợp bảy chiếc vòng tùy theo điều mình muốn nuôi dưỡng ở từng giai đoạn của cuộc sống

Ông Nguyễn Ngọc Phong Dinh, đại diện Pandora Việt Nam, chia sẻ: "Bảy lăng trụ là bảy lời nhắc rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn điều mình muốn theo đuổi. Thông qua chiến dịch 'MONO x Pandora: 7 Lăng Trụ Cuộc Sống', chúng tôi mong muốn truyền tải tinh thần sống chủ động – không chờ đợi điều mình khao khát xuất hiện, mà dám gọi tên, theo đuổi và từng bước biến điều đó thành hiện thực. Bởi mỗi người đều là người kiến tạo hành trình của riêng mình, với quyền định nghĩa phiên bản tốt nhất của bản thân."

Có lẽ điều Gen Z đồng cảm không chỉ là những chiếc vòng tay

Điều khiến chiến dịch nhận được nhiều sự chú ý không nằm ở việc sử dụng một từ khóa đang hot như "manifest".

Thứ Pandora và MONO chạm đến là một tâm lý rất quen thuộc của người trẻ: ai cũng đang cố gắng xây dựng phiên bản tốt hơn của chính mình, nhưng mỗi người sẽ có một hành trình khác nhau.

Không có công thức chung cho thành công. Không có một đáp án đúng cho tất cả. Điều quan trọng là dám gọi tên điều mình muốn, chủ động lựa chọn và kiên trì với hành trình ấy.

Có lẽ, đó mới là ý nghĩa thật sự của "manifest" mà Pandora và MONO muốn kể.

Cách thương hiệu kể câu chuyện manifest bằng quyền lựa chọn bản lĩnh hành động tiếp cận gần gũi với tư duy của người trẻ.

Đặc biệt, sự đồng hành của MONO trong chiến dịch cũng góp phần củng cố thông điệp này. Hình ảnh nam nghệ sĩ với lối sống điềm tĩnh, tập trung vào hành trình phát triển bản thân thay vì chạy theo những tiêu chuẩn thành công phổ biến đã tạo nên sự đồng điệu với tinh thần "7 Lăng Trụ Cuộc Sống".

Qua cách tiếp cận mới mẻ cùng sự hợp tác với biểu tượng Gen Z hiện đại, chiến dịch cho thấy thương hiệu có thể tham gia vào cuộc trò chuyện của thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ quen thuộc, đồng thời mang đến một góc nhìn mới về việc kiến tạo cuộc sống mà mỗi người mong muốn.

Về Pandora

Pandora là thương hiệu trang sức lớn trên thế giới. Các sản phẩm trang sức được hoàn thiện thủ công từ vật liệu cao cấp, mang đến khả năng cá nhân hóa vô tận, giúp mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách riêng qua từng món đồ. Khởi đầu là một cửa hàng nhỏ tại Copenhagen, Đan Mạch cách đây hơn 40 năm, hiện nay Pandora đã có mặt tại hơn 100 quốc gia. Pandora cam kết dẫn đầu về phát triển bền vững khi chế tác trang sức 100% bạc và vàng tái chế, đồng thời đặt mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải nhà kính trên chuỗi giá trị vào năm 2030.

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