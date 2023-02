MONO ở trời Tây lạ lắm: Cởi áo khoe cơ bắp, lâu lắm mới thấy "hở bạo" thế này!

Từng là tân binh nhận nhiều ý kiến trái chiều vì sân khấu live đầu tiên rụt rè, kém phong độ, MONO giờ đây đã khác. Với thành công bùng nổ của hit quốc dân Waiting For You và album 22 anh chàng Gen Z oanh tạc hàng loạt sân khấu lớn nhỏ và là gương mặt đắt show nhất nửa cuối 2022. Mới đây, show diễn tại Úc của MONO khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá nóng bỏng. Quay lại phong cách sexy như lần đầu gây sốt cùng vũ đạo "lắc hông", MONO hiện tại còn nóng hơn khi trình diễn phóng khoáng ở trời Tây.

MONO trong đêm diễn mới đây tại Úc (Clip: phg.hng)

Mang Waiting For You đi "chinh chiến" nước Úc, MONO đã có loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, anh chàng gây sốt MXH khi đang từ hình tượng cao bồi bỗng hoá sexy với màn quăng áo táo bạo. Trong giai điệu và vũ đạo lắc hông cuốn hút, MONO cởi phăng áo sơ mi khoe thân hình ngày càng săn chắc.

MONO khi chưa cởi áo

Trình diễn quá sung, anh chàng cởi phăng áo sơ mi khiến fan đứng ngồi không yên

Khoảnh khắc này của MONO khiến fan phấn khích vì đã lâu nam tân binh không... hở bạo. Góp phần tạo nên xu hướng vũ đạo lắc hông và trang phục trình diễn bó sát đầy quyến rũ, nhưng những show diễn cuối năm, hình tượng MONO lại khá hiền để hợp với không khí sự kiện. So với lần đầu trình diễn Waiting For You, MONO hiện tại còn tự tin và nóng bỏng hơn.

MONO thời mới debut "trung thành" với style khoe cơ bắp

MONO quay trở lại với phong cách sexy khiến fan thích thú

Trong những sự kiện cuối 2022, MONO hiền hơn và ít khi diện đồ bó sát

Luôn "kín cổng cao tường" thế này!

Sau khi hình ảnh "quăng áo" viral MXH, nhiều fan bày tỏ mong muốn MONO tiếp tục trình diễn thế này tại Việt Nam. Có thể thấy với dòng nhạc đang theo đuổi, MONO hợp nhất là phong cách quyến rũ, đặc biệt là khi diễn tại các night club.

Phản ứng của netizen:

- Có một MONO rất khác ở trời Úc!!!

- MONO theo kiểu bạo hơn cả Tùng luôn ấy, nhìn mê.

- Mang MONO ở Úc về đây đi.

- Lâu rồi không thấy mang đồ bó uốn éo, nhìn cuốn.

- Đấy thời gian đầu nói người ta cho lắm vào giờ quăng áo phát mê luôn.

- Lúc mới đầu lắc hông thấy lạ lạ, giờ thì thích nha.

- Thần thái anh chàng này ngày càng tốt.

- Sexy quá thể rồi, dạo này phong cách hơi hiền, như này mới hợp này.

Clip: TikTok