Những ngày qua, cái tên Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi nằm trong vòng thông tin thu hút sự chú ý lớn của công chúng Trung Quốc vì tin đồn "phim giả tình thật". Không chỉ vậy, "búp bê cổ trang" còn liên tục được khán giả quan tâm suốt 1 tháng trở lại đây nhờ phản ứng hóa học bùng nổ không chỉ với Vương Hạc Đệ mà còn cả Hứa Khải chỉ qua loạt clip, ảnh "nhá hàng" cho 2 dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân và Tử Dạ Quy. Từ đó, công chúng càng lùng sục gắt gao thông tin về Điền Hi Vi vì quá tò mò.

Nổi lên nhờ nhan sắc trời cho với gương mặt tựa búp bê cùng thân hình bốc lửa, Điền Hi Vi từng trung thành với hình tượng dễ thương song sau cùng cô lại rẽ hướng 180 độ. Nàng tiểu hoa 95 bỗng chẳng ngại thị phi, thậm chí còn không ít lần tự cách tạo đề tài cho bản thân 1 cách bất chấp để có được sự chú ý. Và scandal được xem là bước ngoặt khiến "búp bê cổ trang" đổi từ hình tượng ngây thơ sang thị phi, thậm chí còn bị gắn mác nham hiểm nhất showbiz chính là vụ việc món quà 10 nghìn đồng trong Đêm hội Weibo 2023. Nhân vật không may bị kéo vào drama này là Vương Tinh Việt - nam thần làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ năm qua với bộ phim Mặc Vũ Vân Gian.

Mỹ nhân liên tục khiến khán giả phải chú ý vì có phản ứng hóa học đỉnh cao với 2 mỹ nam đình đám Vương Hạc Đệ và Hứa Khải suốt tháng qua là Điền Hi Vi

Nàng "búp bê cổ trang" sở hữu gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh và trở nên nổi tiếng đột phá sau loạt thị phi. Scandal ở Đêm hội Weibo 2023 là cột mốc khiến Điền Hi Vi bị gắn mác nham hiểm nhất showbiz

Đêm hội Weibo vốn được coi như 1 trong những sự kiện được hội nghệ sĩ, sao nổi tiếng mong chờ nhất năm của Cbiz vì quy tụ tất cả gương mặt nào hot hit hàng đầu showbiz. Ngoài thảm đỏ để dàn mỹ nhân khoe sắc, chương trình chính thức cũng đặc biệt được công chúng quan tâm vì năm nào thị phi cũng gõ cửa sự kiện này.

Năm 2023, Đêm hội Weibo có 1 hoạt động bên lề là phần trao đổi quà giữa các nghệ sĩ tham dự nhằm thắt chặt tình đồng nghiệp và tăng tương tác giữa dàn sao. Mỗi nghệ sĩ đều chuẩn bị quà bí mật và đưa cho BTC đánh số thứ tự. Sau cùng, các ngôi sao sẽ bốc số ngẫu nhiên để nhận quà từ đồng nghiệp. Của ít lòng nhiều, nhưng suy cho cùng, khán giả đều hi vọng các nghệ sĩ sẽ chuẩn bị quà có ý nghĩa để thể hiện tầm lòng và không chọn quà lấy lệ. Giữa cả "rừng" sao, Điền Hi Vi là người duy nhất dính phốt vì món quà của mình.

Được biết, nam thần Vương Tinh Việt đã ghi lại quá trình bóc quà và bất ngờ bốc trúng món từ bạn diễn cũ Điền Hi Vi, đó là 1 cây lăn lông/bụi bám giá 3 NDT (tương đương 10 nghìn đồng). Món quà của người đẹp sinh năm 1997 bị netizen chê bai thậm tệ vì vừa không có giá trị tiền bạc vừa chẳng mang chút thành ý nào. Tuy cây lăn này khá hữu dụng với những người nuôi thú cưng, nhưng lại tạo cảm giác như cầm đại 1 món đồ có sẵn trong nhà để tặng lại người khác. Chưa hết, Đêm hội Weibo cũng mời đến không ít tiền bối lớn, nhân vật địa vị cao trong làng giải trí nên hành động của Điền Hi Vi càng mất điểm. Biểu cảm sượng trân nhưng vẫn khen ngợi vì nể mặt Điền Hi Vi của Vương Tinh Việt càng làm fan bàn tán xôn xao.

Ăn diện sang chảnh lên thảm đỏ...

... Điền Hi Vi lại quá "tiết kiệm" khi chuẩn bị món quà tặng đồng nghiệp. Không chỉ nữ diễn viên mà cả ekip của cô cũng bị fan "ném đá" vì thiếu tinh tế

Sự việc chưa dừng lại khi Điền Hi Vi quyết không để bản thân mang tiếng và lên mạng nói bóng gió. 1 netizen đăng bình luận "1 chú mèo" kèm gif "hóng biến", và sau đó nhận được lời đáp từ Điền Hi Vi "Đụng trúng tất cả mọi người" như muốn ám chỉ sự cố gây tranh cãi ở Đêm hội Weibo. Thái độ không ngại đụng chạm, đối đầu với netizen của người đẹp này không những không giúp cô giải quyết thị phi mà còn như thêm dầu vào lửa. Cô bị tố có tâm cơ, cố tình chuẩn bị quà gây tranh cãi để leo lên hot search theo cách thị phi.

Tuy nhiên bên cạnh bình luận chỉ trích, vẫn có fan bênh vực rằng Điền Hi Vi mang nỗi lòng của người nuôi mèo cưng lâu năm nên mới chuẩn bị quà như vậy để san sẻ với các đồng môn, hoàn toàn không mang dụng tâm quá sâu xa. Trên thực tế, Vương Tinh Việt cũng nuôi mèo nên món quà này hoàn toàn hữu dụng đối với anh.

Điền Hi Vi dính mác tâm cơ, thích nổi nhờ thị phi qua vụ việc này

Danh tiếng của Điền Hi Vi càng bị ảnh hưởng sau loạt ồn ào phát ngôn. Cô từng gây tranh cãi khi lên mạng tố nữ diễn viên Lý Lan Địch giành vai của mình dù vai diễn vốn luôn thuộc về cô bạn đồng nghiệp. Khi Vụng Trộm Không Thể Giấu nổi lên như cồn, Hi Vi bỗng lên mạng ám chỉ bản thân hợp vai Tang Trĩ trong khi nàng tiểu hoa Triệu Lộ Tư thủ vai chính.

Lý Lan Địch hay Triệu Lộ Tư đều là những nữ diễn viên cùng thế hệ với Điền Hi Vi, được tính là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm hơn cả về diễn xuất lẫn danh tiếng. Điều này khiến khán giả càng thêm "cấn" về Điền Hi Vi, cho rằng cô có bản tính ghen tị, thích ganh đua nhưng lại chọn chiêu trò để hạ bệ đối thủ hơn là cạnh tranh lành mạnh.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, là 1 trong những gương mặt xinh xắn được kỳ vọng nhất hiện nay của làng phim Hoa ngữ. Phải công nhận rằng với ngoại hình đẹp như mơ, đặc biệt là có được những tạo hình được nhận xét "đẹp như thần" trong loạt dự án cổ trang, cô nàng hoàn toàn vẫn giữ được vị thế cho riêng mình giữa dàn tiểu hoa sinh sau năm 1995 nổi tiếng nhất hiện nay. Và dù có lượng anti-fan đông đảo sau các sự vụ gây tranh cãi, Điền Hi Vi vẫn đang làm rất tốt trong việc PR bản thân theo hướng chiêu trò. Cô nàng nổi hơn hẳn và thêm cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất ổn, được các nhà sản xuất và đạo diễn để ý hơn sau khi liên tục lên hot search nước tỷ dân.