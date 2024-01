“Búp bê Cbiz” bị tố chiêu trò mặc hở rồi giả vờ che chắn ở Đêm hội Weibo, tạo nhiệt theo “công thức” của Nhiệt Ba?

Đêm hội Weibo 2023 đã kết thúc trong tối 13/1 nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn đó. Nhan sắc và những câu chuyện hậu trường của giới nghệ sĩ xứ tỷ dân ở Đêm hội Weibo được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và bàn tán xôn xao. Điển hình là trường hợp của Trương Dư Hi. Cô có visual gây chú ý tại sự kiện do Sina tổ chức. Loạt ảnh lộng lẫy như cô dâu của nữ diễn viên này ở hội trường lễ trao giải nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Khung hình có visual bùng nổ, xuất thần của Trương Dư Hi khiến netizen xứ Trung xốn xang. Cô được nhận xét có góc nghiêng vạn người mê. Sao nữ sinh năm 1991 gây ấn tượng với đường nét gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh và vóc dáng mảnh mai, eo thon trong bộ váy đuôi cá tôn trọn đường cong cơ thể

Theo cư dân mạng, Trương Dư Hi xinh như cô dâu. Hình ảnh quyến rũ và thuần khiết giúp cô toả sáng trong 1 siêu sự kiện giải trí

Nhan sắc mỹ miều của Trương Dư Hi nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Weibo

Có nhan sắc gây ấn tượng mạnh nhưng Trương Dư Hi vẫn bị netizen xứ Trung đánh giá là người chiêu trò. Cụ thể, dù chủ ý lựa chọn đầm quây cúp ngực để khoe sự gợi cảm song Trương Dư Hi lại cài hoa xung quanh để che chắn vòng 1. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng chia sẻ hậu trường "cắm hoa" vào áo của mình. Theo Trương Dư Hi, mẫu váy cô diện có phần ngực khá rộng so với cơ thể. Vì vậy, búp bê màn ảnh Trung Quốc phải dùng "thủ thuật" để tránh bị lộ hàng khi cúi người.

Do váy áo quá rộng, Trương Dư Hi và các nhân viên phải dùng hoa cắm xung quanh phần ngực để tránh sự cố hớ hênh

Trên mạng xã hội, hành động che đậy vòng 1 của Trương Dư Hi gây tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên này đang gây chú ý bằng cách trở thành "Địch Lệ Nhiệt Ba thứ 2" trong showbiz. Tháng 7/2023, mỹ nhân Tân Cương bị MC Kim Tinh và công chúng chỉ trích dữ dội sau nhiều lần dùng tay che ngực khi mặc đồ hở đi thảm đỏ. Trong đó, MC Kim Tinh mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba giả tạo, cố tình gây chú ý với hành động che chắn vòng 1 quá mức giống như bị ai ép mặc trang phục táo bạo.



Việc dùng hoa che chắn vòng 1 của Trương Dư Hi bị không ít netizen chỉ trích. Hành động của cô được cho là học theo chiêu trò gây chú ý của Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị MC Kim Tinh chê bai dữ dội khi mặc váy hở ngực nhưng lại cố tình che ngực

Theo cư dân mạng, nếu váy áo bị rộng, Trương Dư Hi có thể đổi trang phục khác, hoặc dùng băng keo dính quần áo chuyên dụng để xử lý. Các cách này vừa an toàn, vừa ý nhị và ít gây chú ý hơn hẳn việc phô trương cắm hoa hững hờ quanh vòng 1 của cô.

"Trương Dư Hi đẹp thật nhưng giả tạo quá. Nhìn video cài hoa vào ngực là biết cô ấy đang tạo chiêu trò để gây chú ý", "Địch Lệ Nhiệt Ba bản 2.0 à? Trương Dư Hi không biết là càng che đậy người ta lại càng chú ý sao", "Nếu đã chọn trang phục táo bạo thì phải xử lý khéo léo hơn chứ. Mấy bông hoa đó cài vào có tác dụng gì khi chỉ cần sơ ý cúi người sâu 1 chút là rơi hết xuống đất", cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bênh vực Trương Dư Hi. Bộ váy nữ diễn viên sinh năm 1991 mặc vốn có thiết kế cúp ngực dạng phễu. Thế nhưng, vì Trương Dư Hi lại quá gầy và có vòng 1 khiêm tốn, cô đã không mặc vừa chiếc váy. Để tránh làm mất phom lễ phục, Trương Dư Hi đã cài hoa, thay vì dán băng dính.

Từ các bức ảnh chụp do studio đăng tải cũng dễ dàng thấy được bộ lễ phục không vừa vặn hoàn toàn với cơ thể của Trương Dư Hi. Phần cúp ngực của chiếc váy không ôm trọn vòng 1 của nữ diễn viên

Nguồn: Sinchew, Sohu, HK01