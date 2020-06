"Mợ ngố" Song Ji Hyo gào thét điên cuồng ở teaser phim mới, xem qua mà nhức não giùm chị đẹp

Vào ngày 10/6/2020, đoạn teaser siêu ngắn thứ 2 của phim truyền hình Did We Love? (tựa Việt: Chúng Ta, Đã Yêu Chưa?) đã chính thức được "thả xích", tiếp tục giới thiệu những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh nhân vật được thủ vai bởi Song Ji Hyo.

Teaser mới nhất giới thiệu phim Did We Love? của Song Ji Hyo.

"Mợ ngố" của Running Man có màn tái xuất màn ảnh nhỏ kể từ dự án gần đây nhất Lovely Horribly vào năm 2018. Trong Did We Love, Song Ji Hyo vào vai Ae Jung - một bà mẹ đơn thân với sức sống mãnh liệt nhưng đã "ế" gần 14 năm. Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện 4 chàng trai vô cùng lịch lãm, từ đó tạo nên cuộc "săn tình" tay 5 vô cùng kịch tính và hài hước.

Song Ji Hyo vào vai mẹ đơn thân.

Teaser mới của Did We Love? cũng đào sâu hơn về cuộc sống thường nhật của Ae Jung, khi cô phải đảm đương nhiều công việc khác nhau, từ giao báo, nhân viên siêu thị cho đến công việc văn phòng, tất cả là để mưu sinh và nuôi con. Khoảnh khắc đứng lặng tại ngã tư đường cũng thể hiện một Ae Jung vô cùng mỏng manh, dễ vỡ chứ không phải chỉ có vẻ mạnh mẽ thể hiện ra bên ngoài.

Phân cảnh Song Ji Hyo "khóc thét" khi bị dàn trai đẹp bắt cóc khiến fan cười ngất.

Bên cạnh nữ chính là Song Ji Hyo, bốn người đàn ông bước vào cuộc đời cô cũng được lần lượt giới thiệu. Nào là Oh Dae Oh (Son Ho Jun) - một "trai hư" nhưng vô cùng đẹp trai, Ryu Jin (Song Jong Ho) - vừa giàu vừa "ngon" nhưng tính tình kỳ cục, hay Goo Pa Do (Kim Min Joon) gợi cảm nhưng nguy hiểm, và cuối cùng là "cậu em" Oh Yeon Woo (Koo Ja Sung) luôn tỏ ra ve vãn.

Son Ho Jun vào vai "trai hư" ngầm.

Song Jong Ho vào vai anh "bạn thân quốc dân".

Kim Min Joon vào vai anh chàng CEO nguy hiểm nhưng ấm áp.

Koo Ja Sung vào vai giáo viên thể dục rất được hâm mộ vì quá đẹp trai.

Did We Love? (Chúng ta, đã yêu chưa?) sẽ bắt đầu lên sóng vào lúc 21h30, ngày 8/7/2020 trên kênh jTBC.