Mở hộp MacBook Air 15 inch tại Việt Nam: Mỏng chỉ 11mm, pin 18 giờ, giá cao

Phiên bản được trên tay ngày hôm nay là một bản xách tay, không phải phiên bản dành cho thị trường Việt Nam, nên bên trong hộp sẽ có một chút khác biệt ở phần củ sạc. Tuy nhiên, các yếu tố khác sẽ tương tự với thị trường Việt Nam.

Mẫu MacBook Air 15 inch mới này được trang bị công nghệ sạc Magsafe mới của Apple, chính vì vậy mà sợi dây sạc C to Magsafe là chuẩn dây bọc dù mới, hứa hẹn sẽ mang lại độ bền cao hơn so với sợi dây sạc bọc nhựa cũ.

Vì kích thước lớn hơn nên phần đóng hộp cũng to hơn so với những chiếc MacBook 13 inch thông thường.

Điểm thay đổi lớn nhất của chiếc MacBook Air này chính là kích thước màn hình, với 15 inch, thì mẫu laptop này lớn hơn khoảng 20% so với các mẫu MacBook Air khác của Apple.

Màn hình lớn hơn mang đến không gian hiển thị nội dung rộng rãi hơn, trước đây MacBook Air chỉ được xem như một giải pháp để xử lý các công việc văn phòng, không phải vì máy không đủ mạnh mà vì màn hình không đủ lớn. Nhưng với thay đổi này, MacBook Air 15 inch cùng sức mạnh từ vi xử lý Apple M2 hứa hẹn sẽ dễ dàng giải quyết được các công việc có tính chất chuyên môn cao như chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video,...

Kích thước thực tế của màn hình MacBook Air 15 inch là 15.3 inch, sử dụng công nghệ LED với độ phân giải 2880x1864, hỗ trợ hiển thị lên đến 1 tỷ màu.

Bàn rê chuột (touch-pad) đã lớn hơn rất nhiều so với các mẫu MacBook Air 13 inch khác, điều này đảm bảo người dùng dễ dàng thao tác chuột hơn khi xử lý các công việc có tính chuyên môn cao.

Dù có màn hình lớn, nhưng diện tích bàn phím không có nhiều sự thay đổi, cách làm này có ưu điểm là người dùng không cần phải làm quen lại với bàn phím trên mẫu laptop mới nhưng nhược điểm là không tận dụng được hết không gian để mở rộng kích thước các phím.

Độ mỏng của mẫu MacBook Air mới chỉ là 11mm, nhưng Apple vẫn trang bị sạc Magsafe, 2 cổng USB-C và giữ lại được cổng tai nghe 3,5mm.

MacBook Air 15 inch được trang bị vi xử lý Apple M2, với 8 nhân, trong đó có 4 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm điện. Đồ họa tích hợp có đến 10 nhân xử lý. Với Apple M2, thì chiếc MacBook Air 15 inch có thể giúp người dùng xử lý mượt mà nhiều công việc khác nhau.

Về thời lượng pin, như mọi khi, Apple không cho người dùng biết dung lượng pin cụ thể, mà chỉ công bố thời gian sử dụng của mẫu máy này là 18 tiếng, một con số khá tốt mà một chiếc laptop 15 inch có được.

Có thể thấy, điểm thay đổi chủ yếu đến từ kích thước màn hình và touch-pad, tuy vậy thì mức giá bản cho MacBook Air 15 inch khá cao, khoảng 32 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn với 8GB RAM và 256GB ROM.

Đại diện CellphoneS cũng đưa ra nhận định, MacBook Air M2 15 inch có mức giá niêm yết từ 32.99 triệu, mức giá này tương đương với MacBook Pro 13 inch M2 lúc ra mắt, vào cao hơn hiện tại khoảng 1.5 triệu.