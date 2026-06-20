Mở cửa căn phòng trống, nam thanh niên chứng kiến cảnh tượng "không thể tin nổi"

Trở về nhà sau 6 tháng đi xa, người đàn ông không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

Ngày 12/6, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tượng khó tin bên trong một căn phòng bỏ trống tại tỉnh Giang Tây.

Nhân vật chính là một thanh niên vừa trở về sau khoảng 6 tháng xa nhà. Không ngờ sau khi mở cửa, anh phát hiện hàng trăm quả trứng rắn nằm rải rác khắp nơi.

Theo hình ảnh được chia sẻ, những quả trứng màu trắng xám xuất hiện dày đặc trên giường ngủ và nền nhà, số lượng có thể lên tới hơn 100 quả. Tuy nhiên, không hề có dấu vết của con rắn trưởng thành được cho là đã đẻ ra số trứng này.

Chủ căn phòng cho biết cửa chính vẫn khóa nguyên vẹn, cửa sổ đóng kín và lưới chống côn trùng không có dấu hiệu bị hư hỏng. Bên trong phòng đồ đạc vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập. Chính sự nguyên vẹn bất thường ấy càng khiến sự xuất hiện của ổ trứng trở nên khó lý giải.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng đây có thể là một vụ dàn dựng hoặc trò đùa. Một số khác lại đặt câu hỏi liệu rắn hoang dã có thực sự chọn giường ngủ của con người làm nơi sinh sản hay không.

Theo các chuyên gia động vật, rắn thường tìm kiếm những vị trí kín đáo, ổn định về nhiệt độ và độ ẩm để đẻ trứng. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài tại Giang Tây, khi nhiệt độ ban ngày có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, những căn nhà bỏ không có thể trở thành môi trường khắc nghiệt. Ngược lại, lớp chăn đệm dày trên giường lại tạo ra khoảng nhiệt độ tương đối ổn định, phù hợp cho quá trình ấp trứng.

Đây được xem là một trong những lý do có thể giải thích vì sao con rắn chọn chiếc giường làm nơi sinh sản thay vì các góc tối quen thuộc như bụi cây, hốc tường hay đống lá mục.

Cách đây không lâu, tại Australia, một người đàn ông cũng vô cùng sốc khi phát hiện hơn 100 con rắn độc làm ổ trong vườn nhà.

David Stein cho biết ông "hoàn toàn kinh ngạc" khi những người bắt rắn bắt được tới 102 con rắn độc từ một địa điểm duy nhất trong sân sau nhà ông, The Guardian đưa tin.

Stein đã gọi dịch vụ di dời rắn sau khi nhìn thấy 6 con rắn đen bụng đỏ trên một đống phân lớn trong đất nhà mình ở vùng ngoại ô Horsley Park, phía tây Sydney, hôm 31/1/2026.

"Tôi run rẩy khi nhìn thấy chúng. Sau đó, vợ tôi đã tìm kiếm trên Google và phát hiện ra rằng rắn tụ tập như vậy khi chúng sắp đẻ trứng", ông nói.

Cory Kerewaro, chủ sở hữu của Reptile Relocation Sydney, đã cử nhân viên Dylan Cooper đến địa điểm và tìm thấy 5 con trưởng thành, 4 trong số đó đang có trứng bên trong. Sau đó, ông bắt đầu tìm thấy "từng đứa con một" trong lớp phủ thực vật. "Anh ấy cứ thế khám phá từng con một. Thật là tuyệt vời, tôi không thể tin được", Stein nói.

Ông cho biết đang liên lạc với các học giả để sử dụng dữ liệu từ vụ việc này cho nghiên cứu của họ. "Chúng tôi đang góp phần giúp mọi người hiểu về những loài động vật này. Điều này thực sự bổ ích".