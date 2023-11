MisThy "gia nhập" biệt đội anh hùng khi trở thành Đại sứ thương hiệu Phantom Blade

Phantom Blade - Khai mở vùng đất bí ẩn dành riêng cho game thủ máu chiến

Phantom Blade là tựa game nhập vai hành động (ARPG) có nhịp độ nhanh, được phát hành chính thức tại Việt Nam bởi GAMOTA - Nhà phát hành game mobile chất lượng hàng đầu tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Lấy bối cảnh từ Thế giới Phantom u ám đậm chất kiếm hiệp Trung Quốc, game đã khắc họa cuộc chiến khốc liệt của các nhân vật Anh Hùng trước Cải Tạo Sát Khí - thế lực hắc ám vốn đã bị tiêu diệt 5 năm trước nay đã quay trở lại và mạnh hơn gấp nhiều lần.

Game nhập vai với lối đánh "nhanh như chớp" sẵn sàng cùng game thủ chinh phạt Thế giới Phantom

Tiếp nối câu chuyện của hiện tại, người chơi sẽ nhập vai vào một trong bốn Anh Hùng của Tổ Chức để ngăn chặn cỗ máy hủy diệt đang lăm le đe dọa sự an toàn của loài người. Câu hỏi đặt ra rằng, liệu Tổ Chức có một lần nữa giành thế thượng phong trước lũ người xấu?

Game sở hữu đồ họa 2D phong cách Kungfu Punk (Kungfu và Steampunk) được kết hợp tinh tế giữa màu sắc Trung Hoa truyền thống và nét Steampunk cổ điển, tạo nên một bức tranh về thế giới võ lâm khốc liệt, u ám, đúng chất hiệp sĩ kiếm hiệp.

Sở hữu hình tượng cá tính, mạnh mẽ, phù hợp với tinh thần "đụng là chạm" của chiến binh Phantom

Để đi tìm câu trả lời cho cuộc chiến không khoan nhượng với Cải Tạo Sát Khí, MisThy là cái tên đồng hành cùng Phantom Blade vén màn bí mật, đem đến cho người chơi những trải nghiệm đặc biệt về một thế giới đầy bí ẩn. Nổi bật với hình tượng cá tính, mạnh mẽ, MisThy được nhiều nhãn hàng săn đón khi đã từng hợp tác với các tựa game nổi tiếng như Nhất Niệm Tiêu Dao, The Legend Of Neverland VTC,... Đến với Phantom Blade, đây là một tựa game thiên về màu sắc chiến đấu đen tối - nơi sự yếu đuối, ủy mị không có chỗ để tồn tại. Do vậy, với hình tượng máu chiến của mình, MisThy chính là người đại diện cho Phantom Blade tại Việt Nam khai mở vùng đất vốn đã bao trùm bởi sự u ám này.

Không phải lần đầu tiên MisThy khiến cộng đồng mạng mê mệt với hình tượng "soái tỷ" trong Phantom Blade

MisThy trên cương vị là Đại Sứ Thương Hiệu sẽ đảm nhiệm vai trò truyền tải những thông điệp cốt lõi của game về sự đấu tranh không ngừng nghỉ của Tổ Chức đến cộng đồng người chơi; đồng thời, khẳng định tinh thần mạnh mẽ, quật cường của các Anh Hùng khi một lần nữa phải gồng mình quyết chiến với kẻ thủ ác. Ngoài ra, việc sở hữu một cộng đồng lớn người hâm mộ là Gen Z là điểm cộng rất lớn giúp MisThy đem Phantom Blade đến gần hơi với những người yêu game, đặc biệt là thể loại nhập vai hành động mãnh liệt.

Tạo hình phá cách khác lạ không thể không mê của MisThy

Có thể nói, Phantom Blade là một trong những tựa game nhập vai hành động đáng mong chờ nhất trong năm 2023 bởi đồ họa đẹp, cốt truyện hấp dẫn đánh mạnh vào trải nghiệm của người chơi. Dù trước đó game mới chỉ phát hành bản beta quốc tế nhưng đã thu hút hàng ngàn game thủ trên khắp thế giới.

Phantom Blade đã chính thức có mặt tại Việt Nam, tải game tại đây để cùng MisThy chinh phạt vũ trụ Phantom nhé: https://phantomblade.onelink.me/BsxR/download

Quét mã để tải ngay Phantom Blade!

Tham gia ngay nhóm Facebook và Telegram CHÍNH THỨC để cập nhật các thông tin mới nhất:

Fanpage Chính thức: Phantom Blade - Gamota

Nhóm Facebook: Cộng đồng Phantom Blade - Gamota

Telegram: Phantom Blade - Gamota

Discord: Phantom Blade - Gamota