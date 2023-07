Miss World Vietnam 2023: "Hy vọng em và bạn trai vẫn luôn thấu hiểu, tin tưởng để em có thể hoàn thành vai trò sắp tới"

Sau hơn 4 tháng vượt qua hàng loạt thử thách của cuộc thi, Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Mai Phương trong vai trò Miss World Vietnam. Cùng với Ý Nhi, Á hậu 1 Đào Hiền, Á hậu 2 Minh Kiên cũng có những câu chuyện truyền cảm hứng đến người hâm mộ. Sau đêm chung kết, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với top 3 Miss World Vietnam 2023 để lắng nghe những cảm xúc, tâm tư của các cô gái.

Trong buổi giao lưu với chúng tôi, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ về mối tình đẹp với bạn trai, hiện người này đang học ĐH Kiến trúc. Khi chính thức đón nhận vai trò mới, Ý Nhi cũng có lời nhắn gửi đặc biệt đến "nửa kia". Đồng thời, Á hậu Minh Kiên và Đào Hiền cũng có những chia sẻ thú vị về gia đình cũng như mong muốn trong thời gian tới.

Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ về bạn trai và cảm xúc khi đăng quang

Hoa hậu Ý Nhi: Người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất là Hoa hậu Bảo Ngọc

MC: Chúc mừng Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Đào Hiền và Á hậu Minh Kiên đã chính thức được gọi tên vào top 3 Miss World Vietnam 2023. Trong suốt hành trình vừa qua, các bạn ấn tượng như thế nào về các thành viên còn lại?

Á hậu Minh Kiên: Em là một trong các thí sinh nhỏ tuổi nên không chỉ chị Ý Nhi và chị Đào Hiền mà những chị còn lại cũng rất yêu quý em. Em luôn trân trọng sự yêu thương mà các chị dành cho mình. Về chị Đào Hiền, chị hay gọi em là "cục cưng", em nghĩ không chỉ riêng em mà ai nhỏ tuổi hơn hoặc chị yêu quý chị đều gọi như thế.

Á hậu Đào Hiền: Em hay gọi bé Minh Kiên là "cục cưng" vì em ấy rất đáng yêu, vô tư và thoải mái. Em rất thích những người có tính cách như thế, chính sự vô tư của Minh Kiên khiến em cảm thấy rất cưng bạn. Còn về Ý Nhi thì rất hiền và ít nói.

Hoa hậu Ý Nhi: Em chưa có nhiều tương tác với chị Đào Hiền, vì trong chương trình sẽ chia ra các nhóm và em không được xếp chung với chị. Dù chưa có dịp nói chuyện nhiều nhưng nhìn sơ em thấy chị đúng như cái tên, chị cũng hiền và em cũng hiền. Về Minh Kiên, em đã làm việc với Minh Kiên trong dự án nhân ái. Minh Kiên rất hoạt bát, năng lượng và luôn làm cho các chị cười dẫu cho một ngày có mệt thế nào.

MC: Suốt hành trình tham gia Miss World Vietnam 2023, khó khăn lớn nhất mà các bạn đã vượt qua là gì?

Hoa hậu Ý Nhi: Khi đến với một cuộc thi nhan sắc, không chỉ riêng Miss World Vietnam thì em nghĩ mọi người đều đã có công tác chuẩn bị về tinh thần, em cũng vậy. Khi bắt đầu nhập cuộc, việc chuẩn bị rất hữu ích vì như thế mình sẽ luôn bắt kịp nhịp cuộc thi, sớm thích nghi nên không có gì là áp lực cả.

Á hậu Đào Hiền: Em đang nghĩ xem bản thân mình có khó khăn gì vì lúc đi thi em thấy mình không khó khăn. Em nghĩ chỉ có một việc là em quyết định thi đã hơi trễ và hơi gấp rút nên em không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì vậy khi bắt đầu em đã phải nỗ lực và cố gắng nhiều nhất có thể để bù lại khoảng thời gian em không kịp chuẩn bị. Chắc hơi tự hào một xíu, như mọi người cũng thấy em là thí sinh lọt nhiều giải phụ nhất, em đã thức khuya dậy sớm để làm mọi thứ tốt nhất.

Á hậu Minh Kiên: Em nghĩ không chỉ riêng em mà các chị ai cũng có những áp lực riêng, việc chuẩn bị tâm lý là điều áp lực lớn nhất của em. Khi đi thi, em không có sự đầu tư về hình ảnh hay váy vóc gì cả, mọi thứ em được ban tổ chức hỗ trợ chu đáo và tận tình. Em luôn bị tâm lý cho rằng mình không có công tác chuẩn bị trước nên sẽ làm không tốt hoặc không làm tròn những gì đặt ra cho bản thân. Thế nhưng hôm nay khi ngồi ở đây, em biết chính những áp lực và nỗi sợ sệt đó đã biến thành động lực để mình cố gắng nhiều hơn.

MC: Đến thời điểm này khi đã đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi có cảm thấy hài lòng với câu trả lời ứng xử của mình?

Hoa hậu Ý Nhi: Câu này thì em nghĩ em sẽ hỏi khán giả hoặc là hỏi anh chẳng hạn, không biết anh cảm thấy màn ứng xử của em như thế nào?

MC: Anh nghĩ anh cũng sẽ giống như khán giả thôi, anh chính là một trong những tràng pháo tay lúc nãy dành cho em khi nghe em được xướng tên, nên anh lại muốn hỏi Nhi là nếu như được làm lại thì em có thực sự hài lòng với những gì mình đã thể hiện hay không?

Hoa hậu Ý Nhi: Em nghĩ rằng đó chính là màn thể hiện tốt nhất của em rồi. Bởi vì trong bất kỳ phần thi nào thì em cũng đã mang đến một hình ảnh Ý Nhi cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức và câu trả lời ứng xử đó cũng chính là tâm tư, tình cảm, là chất xám và là nhiệt huyết mà em mang đến cuộc thi.

MC: Sau đêm chung kết , Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ được gắn thêm một danh vị là Miss World Vietnam 2023. Từ sau khoảnh khắc đăng quang bạn nhận được nhiều sự quan tâm và để ý từ công chúng, bạn có bị choáng ngợp trước hào quang này không?

Hoa hậu Ý Nhi: Sự khởi đầu ở mỗi giai đoạn đều sẽ có những khó khăn và bỡ ngỡ, và em nghĩ rằng khi vừa đạt danh hiệu thì em cũng chưa thể thích nghi được. Em hy vọng trong những ngày sắp tới không chỉ em mà top 3 sẽ làm quen nhanh chóng để có thể làm tốt nhất vai trò và sứ mệnh.

MC: Nếu trong những ngày sắp tới có ý kiến trái chiều về kết quả, họ không phục việc Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang thì lúc đó bạn sẽ nói gì với công chúng để thuyết phục?

Hoa hậu Ý Nhi: Sự thể hiện của em từ đầu cho đến tận bây giờ đã là minh chứng cho việc em đăng quang cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Mọi người sẽ thấy được sự nỗ lực và cố gắng từ một cô gái rụt rè, nhút nhát và chưa dám thể hiện những vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài của mình nhưng đến nay khi em ngồi đây, sau khi đã đăng quang ngôi vị Miss World Vietnam 2023 thì em đã bản lĩnh và tự tin nhiều hơn. Trong tương lai, em sẽ chứng minh nhiều hơn những điều trên.

MC: Chuyện tình cảm của Hoa hậu Ý Nhi được công chúng khá quan tâm sau đêm đăng quang của bạn. Sau khi đồng hành cùng nhau, Ý Nhi và bạn trai đã có cho mình những kế hoạch và dự định xa hơn chưa?

Hoa hậu Ý Nhi: Mối tình của em đã nhận được sự yêu mến và quan tâm từ khán giả. Em xin chia sẻ rằng độ dài mối tình này đã đủ chứng minh được sự tin tưởng và thấu hiểu của em và bạn trai. Khi em đã đạt được một danh hiệu mới, tạm gọi khá cao thì cuộc sống cũng sẽ có vài điều thay đổi nhưng hy vọng em và bạn trai vẫn luôn thấu hiểu, tin tưởng để em có thể hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm và vai trò sắp tới.

Hiện tại em biết chúng em đang có những gì, chúng em sẽ tận hưởng mọi thứ và chưa nghĩ xa hơn, bởi trong tương lai chúng ta không biết những gì sẽ đến.

MC: Khi đăng quang đồng nghĩa với việc cả 3 bạn sẽ trở thành những người của công chúng và có thể sẽ được một bộ phận khán giả thần tượng. Vậy trước đó, 3 bạn có thần tượng ai trong làng giải trí không?

Á hậu Minh Kiên: Người đã truyền cảm hứng cho em chính là Hoa hậu H'Hen Niê. Khi em biết đến Hoa hậu là vào năm em học lớp 9, khi đó chị H'Hen Niê thi đấu trường quốc tế Miss Universe và vào top 5. Khi chị đi thi đã gặp không ít rào cản và ý kiến trái chiều nhưng thành tích lại rất tốt. Trong và sau khi hết nhiệm kỳ, chị đã làm nhiều việc để truyền cảm hứng đến cho các bạn người dân tộc. Và phong cách em hướng đến cũng có màu sắc giống chị H'Hen Niê.

Hoa hậu Ý Nhi: Người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất là Hoa hậu Bảo Ngọc, trong một phần thi em đã từng nói em và chị Bảo Ngọc có khá nhiều điểm tương đồng. Em và chị cùng ngày sinh là 18/6, thứ 2 chị từng là ban giám khảo trong cuộc thi nhan sắc ở tỉnh của em, chị học chung trường Đại học Quốc tế với em. Đặc biệt, em chiến thắng giải Người đẹp thời trang, chung giải phụ của chị Bảo Ngọc năm trước, em và chị cùng nằm trong top 3 của Miss World Vietnam. Em có khá nhiều ấn tượng với chị.

Á hậu Đào Hiền: Em không có người thần tượng nhất và chỉ có thần tượng hơn thôi. Trong showbiz Việt chắc em thần tượng "dì Dung" (Bà Phạm Kim Dung), đây là một người phụ nữ rất giỏi giang và thành công ngoài xã hội nhưng khi về nhà là người mẹ, người vợ rất chu toàn. Đó cũng là một hình mẫu em muốn hướng đến.

Á hậu Minh Kiên: Mẹ em là người giúp việc không sai nhưng để mẹ làm giúp việc suốt đời thì là em sai

Clip: Đào Hiền lên tiếng về nhận xét là “cái bóng” của chị gái, Minh Kiên giải thích ý nghĩa cái tên đặc biệt

MC: Về Á hậu Minh Kiên, mọi người vẫn rất thắc mắc về tên của mình - Huỳnh Minh Kiên, một cái tên khá mạnh mẽ, vậy em có thể chia sẻ về ý nghĩa cái tên của mình được không?

Á hậu Minh Kiên: Tên của em được mẹ và bà ngoại đặt khi em ra đời trong một hoàn cảnh không mấy vui lắm, thế nên mẹ và ngoại đặt cho em tên Kiên có nghĩa là sự kiên cường và mạnh mẽ. Khi em lớn lên, thực sự là cái tên đi đôi với tính cách. Như các chị cũng thấy lúc nào em cũng tràn đầy năng lượng, em rất thích chơi những môn mạnh hoặc những môn thuộc về phái mạnh, em tham gia thể thao ở trường nhiều và cũng thích võ thuật.

MC: Nếu có một số tiền thưởng sau khi đăng quang ở Miss World Vietnam, Minh Kiên sẽ sử dụng vào mục đích gì?

Á hậu Minh Kiên: Nếu có tiền thưởng, điều đầu tiên em muốn làm là dùng thực hiện nốt dự án nhân ái. Em đã chia sẻ trên truyền thông rằng mẹ em là người giúp việc. Mẹ em là người giúp việc không sai nhưng để mẹ làm giúp việc suốt đời thì là em sai. Em sẽ lo lắng cho gia đình nhiều hơn, không chỉ tiền thưởng mà cả những số tiền sạch mà em tạo ra bằng chính công việc của mình.

MC: Sau ít phút Minh Kiên đăng quang thì trên mạng xã hội có chia sẻ một đoạn clip cách đây vài tháng ghi lại cuộc trò chuyện giữa em và chị Phạm Kim Dung ở trường, và trong clip chị Dung có khuyên đi thi Hoa hậu, vậy đó có phải là lý do khiến em ghi danh ở Miss World Vietnam 2023?

Á hậu Minh Kiên: Với vẻ ngoài lành lặn và chiều cao nổi bật, em đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ bạn bè và cô bác là bạn em nên đi thi hoa hậu. Thật ra em nghĩ việc đi thi Hoa hậu đối với em là một sứ mệnh rất là lớn và một cuộc thi như Miss World Vietnam thì lại càng có độ uy tín và sức nặng của nó nhiều hơn nữa. Khi em vô tình gặp chị Dung ở một cuộc thi đó là Miss Hutech thì em nghĩ đơn giản là em xin chụp ảnh thôi, nhưng may mắn lúc đó em đã được vào trò chuyện với chị.

Thật sự không phải chỉ vì chị khuyên nên em mới tham gia cuộc thi mà đó là một chất xúc tác lớn để ngọn lửa âm ỉ của em bùng cháy lên. Cuộc thi là một cuộc trải nghiệm để em học hỏi được nhiều điều mới hơn, em sẽ cố gắng hết tất cả những gì mình có để mang đến cuộc thi, để lan tỏa những thông điệp mà từ lâu mình đã rất muốn nói, và sự cố gắng đó từ đầu cuộc thi cho tới bây giờ đã được đền đáp xứng đáng.

MC: Trong 3 bạn thì lúc công bố kết quả, Minh Kiên là người bật khóc rất dữ dội khi được xướng tên trở thành Á hậu 2, em có thể chia sẻ lý do tại sao?

Á hậu Minh Kiên: Em là thí sinh không có công tác chuẩn bị về váy vóc, không có đầu tư về việc học catwalk hay ứng xử như các chị và khi em vào cuộc thi có rất nhiều bạn giỏi, mình giỏi thì có nhiều người khác giỏi hơn mình. Các bạn có những profile rất đáng ngưỡng mộ, còn với em thì em chỉ biết cố gắng hoàn thành hết những mục tiêu mà em đặt ra thôi chứ không đặt nặng việc mình sẽ được giải. Khi được gọi tên vào Top 5 ứng xử thì em có suy nghĩ rằng chắc mình sẽ không vào top 3 đâu vì các chị trả lời rất tốt. Em rất biết ơn hành trình vừa qua, em đã được học hỏi rất nhiều từ các bạn thí sinh, từ các chị và em cũng được học hỏi rất nhiều từ các thầy cô.

Á hậu Đào Hiền: Em nghĩ nếu nói chị gái Đào Thị Hà là một "cái bóng" đối với em thì có lẽ không hợp lý lắm

MC: Dạo gần đây trên mạng xã hội có xu hướng "flex" về bản thân của mình, vậy top 3 Miss World Vietnam sẽ "flex" điều gì?

Á hậu Đào Hiền: Em là người ít sử dụng mạng xã hội nên cũng không nắm trend lắm. Bình thường em là người không quá để ý bản thân mình đã đạt được cái gì đâu nên nhất thời em không nhớ ra. Nên em xin được chia sẻ trong cuộc thi vừa rồi, em thấy trên mạng mọi người đăng em vào top giải phụ nhiều nhất. Em là top 5 Người đẹp du lịch, top 5 Người đẹp biển, top 5 Người đẹp nhân ái và chiến thắng, em còn là top 4 Người đẹp bản lĩnh và hiện giờ là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Hơi "show off" chút (Hơi khoe khoang chút)! (Cười). Khi được giải Người đẹp nhân ái, cảm xúc của em vỡ oà và sắp khóc đến nơi nhưng em biết sẽ phải trả lời ứng xử nên phải kìm nén. Đây là giải thưởng em rất trân quý, không ngờ bản thân mình sẽ đạt được.

Hoa hậu Ý Nhi: Top đầu tiên mà em được vào là top 16 Người đẹp nhân ái, top 10 Người đẹp bản lĩnh và vào 2 đêm trình diễn Vietnam Beauty Fashion Fest thì em lọt vào top 5 Người đẹp biển và chiến thắng giải Người đẹp thời trang và hiện tại em là Miss World Vietnam 2023.

Á hậu Minh Kiên: Trong cuộc thi em được giải phụ Top 16 Người đẹp nhân ái, top 10 Người đẹp bản lĩnh và top 5 Người đẹp thể thao, top 5 Người đẹp thời trang. Và em là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023.

MC: Hàng năm sau khi đăng quang thì mọi người rất quan tâm đến việc học tập của Top 3 vì đa phần các bạn vẫn còn phải đi học, liệu có cần phải bảo lưu, gián đoạn thậm chí bỏ học vì lịch trình công việc dày đặc, các bạn sẽ có kế hoạch như thế nào trong thời gian sắp tới?

Hoa hậu Ý Nhi: Để có thể tham gia Miss World Vietnam 2023, em đã xin trường được hoãn thi và bất ngờ em đăng quang nên cũng chưa kịp chuẩn bị bước tiếp theo. Nhưng mà chắc rằng em sẽ quay lại trường để xin bảo lưu để có thể hoàn thành tốt vai trò cũng như sứ mệnh của Tân Miss World Vietnam. Sau đó nếu như trong quãng thời gian đương nhiệm, em có thể cân bằng được việc học tập và việc hoàn thành sứ mệnh thì em vẫn sẽ tiếp tục cân bằng, nếu không em sẽ bảo lưu kết quả học tập ở trường 1 năm và sau đó em sẽ tiếp tục hoàn thành công việc học ở trường.

Á hậu Đào Hiền: Em rất may mắn là khoảng thời gian em đi thi là lúc em đang chờ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, vì em đã là sinh viên năm 4. Em đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ và bây giờ chỉ đợi đến đợt để bảo vệ thôi, thật ra ở đợt bảo vệ đầu tiên em đã bỏ lỡ vì lúc đó đang tham gia thi Miss World Vietnam, nhưng không sao bởi vì cách một khoảng thời gian ngắn thì sẽ có một đợt bảo vệ nên là em nghĩ nếu sắp xếp được thì em sẽ hoàn thành chương trình học để bắt đầu sứ mệnh của mình. Còn về trước khi đi thi, lúc đó em có định học xong sẽ học lên thạc sĩ, thế nhưng bây giờ em đang có một sứ mệnh mới và có thể sẽ có nhiều việc hơn để làm, nên em đang suy nghĩ xem có cân bằng được hay không.

Á hậu Minh Kiên: Hiện tại em đang là sinh viên năm nhất, em cũng mới vào trường và vừa kết thúc học kỳ 2. Trước khi bước vào nhà chung của cuộc thi cũng là khoảng thời gian môn đầu tiên của em thi kết thúc môn, em đã có sự cho phép của trường được hoãn thi để thi Miss World, trong thời gian sắp tới chắc chắn em cũng sẽ giống như các chị, vẫn sẽ thực hiện những gì quan trọng nhất và nếu có thời gian và sức khoẻ thì em vẫn sẽ cân bằng giữa việc học và công việc, vì ở năm nhất thì em nghĩ cũng chưa có những môn quá nâng cao hay quá khó để em có thể tiếp tục học.

MC: Được biết, gia đình Đào Thị Hiền có nhiều chị em gái, và chị gái Đào Thị Hà cũng đã tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp, không biết em có cảm thấy áp lực trước cái bóng của chị mình và những gì chị đã làm được không ?

Á hậu Đào Hiền: Em nghĩ nếu nói chị gái là một "cái bóng" đối với em thì có lẽ không hợp lý lắm. Vì nếu nói là "cái bóng" chỉ là khi chị đã đạt được một điều gì đấy vượt xa mình và mình bị so sánh còn hiện tại thì em đã chứng tỏ được bản thân và có nét riêng của mình. Em cũng không thích những câu hỏi so sánh lắm vì mỗi người là một màu sắc, mỗi người mạnh ở một lĩnh vực riêng thế nên cái này so sánh cũng không đúng lắm. Ở chị Hà cũng có rất nhiều những điều khiến em nể phục và em cần phải học hỏi.

MC: Vậy thì anh nghĩ anh sẽ hỏi một câu hỏi để hành trình sắp tới em sẽ không phải bị hỏi những câu hỏi mang tính so sánh nữa. Do thực ra là về nét đẹp, vóc dáng, tri thức mọi thứ hai chị em cũng na ná nhau. Vậy thì Đào Thị Hiền sẽ xây dựng hình ảnh và phong cách của mình như thế nào để có sự khác biệt rõ nét với chị gái của mình ?

Á hậu Đào Hiền: Em nghĩ là em sẽ không cần phải xây dựng một phong cách như thế nào cả mà em vẫn cứ là chính em thôi bởi vì bản thân em vốn dĩ đã khác chị Đào Thị Hà rồi, thế nên là cứ dần dần mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt giữa em và chị chứ em không cần phải chứng minh. Và em cũng cảm thấy bản thân mình may mắn hơn chị Hà vì chị bắt đầu từ con số 0, còn em thì có thể được học hỏi kinh nghiệm từ chị nên em cảm thấy biết ơn vì điều đó, biết ơn chị Hà.

Cảm ơn top 3 Miss World Vietnam 2023, chúc các bạn sẽ có một hành trình đương nhiệm thật rực rỡ nhé!