Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Cô gái gây "chấn động" làng nhan sắc Việt

Không chỉ sải bước trên nhiều sàn diễn ở vị trí quan trọng, Kỳ Duyên còn là huấn luyện viên của nhiều chương trình truyền hình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...