Miss Universe Vietnam 2024 Kỳ Duyên ủng hộ đồng bào vùng bão lũ 500 triệu đồng

We Are Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra vào tối 14/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Vượt qua 28 thí sinh khác, Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất sắc chiến thắng để chạm tay tới danh hiệu cao quý tại Miss Universe Vietnam 2024.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024.

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Hoa hậu Kỳ Duyên đã trích 500 triệu đồng từ số tiền thưởng 2 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Số tiền còn lại, cô sẽ dành để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss Universe 2024 tại Mexico vào cuối năm.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ: "Nếu không dùng hết số tiền thưởng, số tiền còn lại tôi sẽ ủng hộ hết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc". Hành động của người đẹp nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Kỳ Duyên có hành trình đầy kịch tính tại Miss Universe Vietnam 2024. Cô khởi đầu không mấy thuận lợi với những hạn chế về ngoại ngữ và khả năng trình bày khiến nhiều người nghi ngờ. Tuy nhiên, cô đã chứng minh bản thân bằng sự nỗ lực không ngừng.

Qua từng vòng thi, Kỳ Duyên ngày càng tự tin và tỏa sáng. Đặc biệt, màn trình diễn trang phục dân tộc đã giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả và ban giám khảo.

Thành tích Top 5 ở cả ba phần thi là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của Kỳ Duyên. Từ việc là thí sinh suýt bị loại ở những vòng đầu, cô đã xuất sắc giành được vương miện cao quý.

Hoa hậu Kỳ Duyên ủng hộ đồng bào vùng bão lũ 500 triệu đồng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp cao 1,76m với số đo 3 vòng 86-60-94cm. So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Từng đăng quang Hoa hậu cách đây 10 năm, việc Kỳ Duyên trở lại với đường đua nhan sắc gây bất ngờ. Việc tiếp tục đăng quang một cuộc thi nhan sắc lớn giúp Kỳ Duyên trở thành một nàng hậu đặc biệt của showbiz Việt.

Sau chung kết, Kỳ Duyên sẽ có hơn 1 tháng chuẩn bị để lên đường sang Mexico tham dự Miss Universe 2024 vào tháng 11.