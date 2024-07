Miss Grand Vietnam đổ bộ “thành phố sắc đẹp” Novaworld Phan Thiet

Từ Cầu Kỳ quan, các nàng hậu dạo bước lên đỉnh Wonder Hill, check in cùng Tàu Kỳ quan ở độ cao 71m so với mực nước biển. Tung tăng thả dáng giữa cảnh quan cực "chill", hướng tầm mắt biển trời bao la và các công trình biểu tượng tại NovaWorld Phan Thiet, dàn người đẹp Miss Grand Vietnam 2023 nói cười không ngớt thể hiện niềm vui bất tận khi được đến đây.