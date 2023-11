Minh Tú lần đầu lộ diện sau khi cầu hôn bạn trai, nhan sắc "keo lỳ" chiếm spotlight

Vào ngày 25/11, dàn sao nổi tiếng trong showbiz Việt: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, MC Trấn Thành, Trường Giang, Á hậu Thuỷ Tiên, đạo diễn Lý Hải... đã tham gia một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, siêu mẫu Minh Tú cũng lên đồ sang chảnh tham gia sự kiện đặc biệt này.

Người đẹp sinh năm 1991 xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu trắng có thiết kế đặc biệt, khoét xẻ gợi cảm. Đây là lần đầu tiên Minh Tú lộ diện sau khi công khai chủ động cầu hôn bạn trai ngoại quốc Chris trên mạng xã hội. Nữ siêu mẫu được khen ngợi vì vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc "keo lỳ".

Siêu mẫu Minh Tú thu hút sự chú ý khi tham gia sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh

Đây là lần đầu tiên cô lộ diện sau khi công khai cầu hôn bạn trai ngoại quốc Chris

Người đẹp sinh năm 1991 xuất hiện với trang phục quyến rũ, thần thái sang chảnh

Vào sáng 23/11, Minh Tú đã chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn trai ngoại quốc trên mạng xã hội. Người đẹp 9x nghẹn ngào xúc động nhắn nhủ với nửa kia: "Ngài Chirstopher, em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu của anh dành cho em. Và chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù có chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều: 'Will you marry me?" (Tạm dịch: Anh muốn lấy em chứ)". Ngay sau câu hỏi này của Minh Tú, bạn trai liền ôm chầm và hôn cô: "Cảm ơn em rất nhiều".

Được biết, Minh Tú và bạn trai đã có mối quan hệ gắn bó hơn thập kỷ bên nhau. Vào tháng 6/2022, Minh Tú từng đề cập đến chuyện lấy chồng với truyền thông: "Tôi cũng sẵn sàng nhưng việc lấy chồng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó nhưng mà nhiều khi đối phương không mong muốn. Mà giờ đang mùa mưa nên việc tổ chức tiệc ngoài trời chưa thuận lợi lắm. Cho nên, chưa biết khi nào tôi sẽ lấy chồng nhưng chắc chắn tôi sẽ lấy".

Minh Tú công khai cầu hôn bạn trai ngoại quốc vào ngày 23/11