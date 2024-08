Minh Tú là người loại Thiên Hương và Nam Anh khỏi top 10 Miss Grand Vietnam?

Sau nhiều ngày chờ đợi, Chung kết Miss Grand Vietnam 2024 chính thức ddược diễn ra tại Phan Thiết, thu hút nhiều người đến xem trực tiếp cũng như theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, thứ hạng của các thí sinh là điều được quan tâm và thường xảy ra tranh cãi. Ở Miss Grand Vietnam 2024 cũng không ngoại lệ, việc người đẹp "máu chiến" là Nam Anh và Thiên Hương bị loại khỏi danh sách top 10 chung cuộc dấy lên làng sóng bàn tán trái chiều trên mạng xã hội, bởi đây là 2 trong số những cái tên được người hâm mộ yêu thích, kỳ vọng. Mặc dù nhiều người tiếc nuối nhưng một bộ phận fan sắc đẹp cũng thừa nhận phần trình diễn của Thiên Hương, Nam Anh không quá ấn tượng, còn quá an toàn và chưa chạm đến mức bứt phá như các khuôn mặt trong top 10, top 5 chung cuộc.

Giữa lúc cư dân mạng bàn tán, clip ghi lại phát ngôn của siêu mẫu Minh Tú tiếp tục gây xôn xao. Trong clip, dàn giám khảo bao gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, NTK Đỗ Long và cả Hoa hậu Thuỳ Tiên đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với Trưởng ban tổ chức Phạm Kim Dung.

Theo đó, Minh Tú bất ngờ nói: "Ai mà out top 10 là do em hết" khiến Đỗ Long bật cười trêu lại: "Nhìn mặt em biết ác rồi". Đáng nói, bà Phạm Kim Dung hỏi tiếp: "Có những người mà fan chọn mà ban tổ chức không chọn thì tối chị sẽ livestream trả lời là do Minh Tú?" thì Minh Tú cũng đáp luôn: "Là do em đó".

Clip: Minh Tú bất ngờ thừa nhận sẽ loại đi những thí sinh được fan bình chọn

Dễ dàng nhận ra đây chỉ là "tiểu phẩm" giữa các ban giám khảo vì clip này được quay trước giờ các thí sinh trình diễn. Ngoài ra, kết quả Chung cuộc của Miss Grand Vietnam là tổng hợp điểm số, đánh giá từ các hội đồng ban giám khảo chứ không riêng Minh Tú, nên cơ bản cô cũng không có toàn quyền quyết định được thứ hạng của các thí sinh.

Hội đồng Ban giám khảo của Miss Grand Vietnam bao gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban giám khảo), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, người mẫu Minh Tú, diễn viên Quốc Trường.

Minh Tú chỉ là một trong các thành viên của ban giám khảo, nên phát ngôn là nguyên nhân loại ai đó khỏi top 5, top 10 chỉ là đùa giỡn

Bùi Lý Thiên Hương là thí sinh đến từ tỉnh An Giang. Cô từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 16 Miss Universe Vietnam 2022, top 10 Miss Grand Vietnam 2022.

Nguyễn Thị Lệ Nam Anh từng đăng quang Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và top 10 Miss Universe Vietnam 2023.

Màn lọt khỏi top 10 của Thiên Hương và Nam Anh gây nhiều tranh cãi

Sau thời gian dài tìm kiếm, Võ Lê Quế Anh là người kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Điều này đồng nghĩa việc đây cũng là đại diện Việt Nam ở đấu trường Miss Grand International diễn ra vào tháng 10/2024. Á hậu 1 là Lê Phan Hạnh Nguyên, Á hậu 2 là Vũ Thị Thu Hiền, Á hậu 3 thuộc về Lâm Thị Bích Tuyền và Phạm Thị Ánh Vương dừng chân ở vị trí Á hậu 4.