Minh Triệu tiết lộ tình trạng hiện tại sau tin "toang" với Kỳ Duyên, nhắn nhủ 1 điều tới fan

Những ngày qua, thông tin Kỳ Duyên - Minh Triệu "đường ai nấy đi" sau 5 năm đồng hành khiến không ít người bàn tán xôn xao. Nhiều người hâm mộ "đẩy thuyền" cho cặp đôi không khỏi tiếc nuối. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng có những động thái nhưng không đề cập trực tiếp đến thông tin đã "toang".

Cho đến tối 28/2, Minh Triệu gây chú ý khi chia sẻ tâm trạng hiện tại và gửi lời nhắn nhủ đến fan. Minh Triệu gửi lời cảm ơn đến những lời động viên của người hâm mộ trong thời gian qua. Nữ siêu mẫu cho biết trong thời gian tới sẽ nạp lại năng lượng và trở lại sớm với khán giả.

"Có rất nhiều người lạ nhưng họ lại thương mình quá, cảm ơn những tình cảm đẹp đẽ luôn bên cạnh Triệu. Các bạn đã là động lực để cho mình cố gắng thật nhiều đấy. Mình vui khi thấy mình có thể mang đến sự tích cực cho cho những ai yêu mến mình. Nhưng vốn dĩ chúng ta không thể trao đi thứ mà chúng ta không có. We can't fake it (tạm dịch: Chúng ta không thể giả vờ được). Nên đợi Triệu sạc năng lượng một chút, Triệu lại truyền tiếp cho những ai đang cần nhé. Tôi sẽ không lặn mất tăm nên cả nhà hãy an tâm nha", Minh Triệu chia sẻ.

Minh Triệu chia sẻ bản thân hiện tại cần nạp lại năng lượng và sẽ quay trở lại sớm

Trong nhóm chat với fan, nữ người mẫu nhắn nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn

Sau khi tham gia chung chương trình truyền hình thực tế, Kỳ Duyên và Minh Triệu được dân mạng tích cực "đẩy thuyền". Dù cả hai chưa lần nào chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm nhưng qua những khoảnh khắc mà "thám tử mạng" soi được thì ai cũng chắc mẩm cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên mối quan hệ của Kỳ Duyên và Minh Triệu đã dừng lại.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, bộ ảnh mới nhất của Kỳ Duyên - Minh Triệu được chụp trước khi cả hai đã "đường ai nấy đi", việc chia sẻ bộ ảnh đôi với hình ảnh của nhãn hàng thể hiện rõ bài đăng chỉ mang tính chất công việc. Một minh chứng chắc chắn cho sự tan vỡ này chính là theo một số agency quảng cáo uy tín cho biết phía Kỳ Duyên và Minh Triệu đã ngừng nhận và hủy các công việc liên quan đến nhau.

Minh Triệu và Kỳ Duyên là cặp đôi được đông đảo cư dân mạng "đẩy thuyền"