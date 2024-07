Mới đây, thông tin nghệ sĩ trẻ Minh Mon Guitar qua đời khiến không ít người bàng hoàng, xót xa. Không chỉ với những bạn trẻ yêu thích bộ môn guitar mà nhiều nhạc sĩ, producer trong giới cũng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Minh Mon.

Với nhiều người yêu thích guitar đều biết đến Minh Mon (tên thật Hà Tuấn Minh, SN 1990) - một nghệ sĩ, YouTuber nổi lên với những bản cover trên MXH. Theo đó, kênh YouTube của Minh Mon sở hữu hơn 172k lượt theo dõi, có những đoạn clip lên tới gần 7 triệu lượt xem. Một trong số đó, bản cover ca khúc Người Ta Nói đã đưa tên tuổi của Minh Mon Guitar đến gần hơn với khán giả yêu âm nhạc.



Nhiều người nhận xét, Minh Mon gây ấn tượng bởi ngoại hình ưa nhìn, giọng hát hay, đánh đàn giỏi. Các ca khúc đều được Minh Mon thể hiện lại theo hơi hướng acoustic, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ có tính cách thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ càng khiến nhiều người yêu mến.

Minh Mon Guitar

Ban đầu, Minh Mon từng chia sẻ anh cảm thấy khá ngại khi thể hiện lại bản hit lừng lẫy của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Tuy nhiên vì đam mê với guitar, yêu thích giai điệu bài hát nên Minh Mon quyết vượt qua nỗi sợ, bắt tay vào "làm mới" lại ca khúc và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn mong đợi. Cũng từ đây, Minh Mon Guitar liên tục cho ra mắt các bản cover loạt ca khúc hot một thời như Bùa yêu (Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà và DươngK); Ai khóc nỗi đau này (Đức Trí); Say You Do (Tiên Tiên); Nếu như ngày đó (Hoàng Nhã)...

Được biết, Minh Mon bắt đầu tự thu bản demo đầu tiên của mình cách đây 18 năm, khi đó anh còn là học sinh lớp 10 Anh 2 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trên trang cá nhân của mình, Minh Mon tiết lộ: "Bài hát được thu bằng 1 cái máy nghe nhạc MP3 của Trung Quốc giá chắc chỉ loanh quanh 100-200 nghìn vnd. Thời đó cái gì cũng thiếu thốn, từ nhạc cụ cho đến các thiết bị thu âm, nhưng lúc nào tôi cũng thấy vui".

Góc phòng thu nơi Minh Mon thể hiện nhiều ca khúc cover hút triệu views

Phía dưới bài đăng, nhiều người cho rằng Minh Mon chính là "huyền thoại" hay thậm chí là người truyền lửa, tạo đam mê chơi guitar cho rất nhiều bạn trẻ thế hệ 9X. Nhiều người trong cộng đồng yêu âm nhạc cũng bày tỏ đã theo dõi, nghe nhạc và học theo Minh Mon Guitar cũng ngót nghét gần 10 năm nay và luôn cảm thấy được truyền cảm hứng.

Ngoài duy trì việc cover, làm mới các ca khúc cùng cây đàn của mình, Minh Mon còn mở ra các khóa học guitar do anh trực tiếp đứng lớp. Các lớp học được thiết kế đào tạo cho học viên từ cơ bản (dành cho người mới bắt đầu) đến nâng cao, chuyên sâu về guitar. Bên cạnh đó, Minh Mon thường xuyên tổ chức những buổi livestream giao lưu, hát tặng người hâm mộ cũng như bạn bè của mình trên Fanpage.

https://kenh14.vn/minh-mon-guitar-la-ai-20240708152822996.chn