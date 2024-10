"Tai nạn" khiến thiếu gia 2k2 ngượng chín mặt khi tham gia show hẹn hò

Hà An Huy (SN 2002) - nam ca sĩ được coi là một “ca lạ” trong show hẹn hò thực tế Đảo Thiên Đường. Bởi lẽ anh chàng này không thể hiện cảm xúc quá nhiều cũng chẳng bày tỏ mong muốn tha thiết muốn hẹn hò với cô gái nào. Tuy nhiên, netizen lại cho rằng nếu chương trình thiếu đi sự xuất hiện của Hà An Huy lại mất đi một niềm vui bởi nam thiếu gia như “vitamin chữa lành” giữa cuộc chiến hẹn hò của các cặp đôi.



Nhiều khoảnh khắc của Hà An Huy xuất hiện trong chương trình khiến netizen phải bật cười vì quá đáng yêu. Theo đó trong tập mới nhất, Quyên Qui (SN 1998) và Hà An Huy (SN 2002) lại một lần nữa bắt cặp chung để vượt qua các thử thách của chương trình. Đây không phải lần đầu tiên cả hai ghép cặp với nhau mà trước đó, Quyên Qui đã 2 lần đi date cùng Hà An Huy do đó cặp đôi khá thoải mái để tương tác với nhau.

Biểu cảm của Hà An Huy khi biết lại bắt cặp với Quyên Qui đã khiến khán giả bật cười

Cũng từ đây mà netizen càng mê hơn cái sự “tẻn tẻn”, dễ thương của anh chàng này. Khi được Quyên Qui hỏi: “Em có giỏi chơi thể thao không”, nam thiếu gia không ngần ngại đáp: “Em không”. Câu nói này cũng “báo hiệu” cho cả hai cái kết khó đỡ trong loạt trò chơi vận động.

Đáng chú ý nhất phải kể đến trò chơi Quyên Qui đứng sau, nhận nhiệm vụ đút mì cho Hà An Huy. Anh chàng sẽ không được sử dụng tay nhưng phải ăn hết hộp mì nhanh nhất để giành chiến thắng. Do đã thua ở những phần thi trước nên Hà An Huy đặt nhiều cố gắng ở trò chơi này. Hơn nữa, đây không phải thử thách vận động mà chỉ cần hiểu nhau, ăn ý để thực hiện nhanh nhất nên Hà An Huy khá tự tin.

Tuy nhiên, cũng vì muốn ăn nhanh mà nam thiếu gia gặp “cú sốc” - bị sặc mì tôm. Hà An Huy vô tình “phun mì” như mưa khiến các cặp đôi đứng bên cạnh cũng phải bật cười. Biểu cảm ngượng ngùng đỏ chín mặt của chàng trai sinh năm 2k2 sau đó cũng nhanh chóng viral trên TikTok. Nhiều người nhận xét, anh chàng có gương mặt không làm gì cũng thấy hài hước, đáng yêu.

Khoảnh khắc viral của nam thiếu gia trong tập mới nhất

Chắc không ai đi hẹn hò như Hà An Huy: Đi date không thấy mà chỉ toàn meme vui vẻ

Bên cạnh đó, việc Hà An Huy liên tục bắt cặp với Quyên Qui cũng khiến netizen thích thú. Bởi cặp “chị ngã em nâng” này dù đã khẳng định chỉ là chị em thân thiết, chia sẻ thân tình với nhau nhưng nhiều lần vẫn bị sắp xếp đi hẹn hò mà không có cơ hội tách rời.

Nhiều khán giả cho rằng dù 2 lần đi hẹn hò trước khá nhạt nhẽo nhưng lại được xem màn tư vấn tình cảm của Quyên Qui cho Hà An Huy. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng thấy cả hai đi hẹn hò liên tục biết đâu lại nên duyên và muốn “đẩy thuyền”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hà An Huy đáng yêu vậy, nhìn cứ tẻn tẻn dễ cưng sao á”.

- “Khúc sặc mì của Hà An Huy cười quá chừng. Quay sang thấy ai cũng đang cười ngoác miệng, tập này vui ghê”.

- “Quyên Qui vs Hà An Huy hài quá. Thiếu gia này đi show hẹn hò như đi chơi, vừa hài vừa thương”.

- “Hai người này nhìn lại thấy vui vẻ, vô tư nên muốn xem nhiều hơn. Chơi hết mình mà cũng hài nữa”.

- “Trời ơi, oan gia ngõ hẹp quá vẫn dính lấy nhau từ đầu. Riết lại thấy muốn đẩy thuyền hai người”.