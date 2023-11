Minh Hằng khoe sắc rạng rỡ, Angela Phương Trinh thu hút ánh nhìn bởi diện mạo xinh đẹp tại sự kiện NUCOS NMN

Vào ngày 03/11, sự kiện ra mắt Time Capsule - Viên uống thời gian Nucos NMN đã diễn ra trong bầu không khí rộn ràng khi có sự xuất hiện của hàng loạt khách mời là các chuyên gia, đối tác, nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng Việt Nam,…trong đó phải kể đến các gương mặt nổi bật như: Ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, diễn viên Angela Phương Trinh, Quán quân The New Mentor - Lê Thu Trang, Á quân 1 The New Mentor - Như Vân, MC Hoa hậu Lương Thuỳ Linh...

Khung hình bùng nổ visual của nữ ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, Lê Thu Trang và Như Vân khi lắng nghe talkshow Time Capsule

"Mẹ bỉm" Hot nhất nhì showbiz Việt hiện tại - Minh Hằng thả dáng sang trọng tại sự kiện Nucos NMN

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xuất hiện tại sự kiện gây ấn tượng mạnh với đôi chân dài miên man

Angela Phương Trinh trải nghiệm thả dáng tại sự kiện sản phẩm Viên uống thời gian NUCOS NMN

Lê Thu Trang rạng rỡ sau khi trở thành quán quân The New Mentor 2023

Như Vân cũng không kém cạnh với bộ váy vàng sang trọng hoà mình vào sắc vàng của sự kiện

Tại đây, dàn mỹ nhân và khán giả đã có dịp lắng nghe và tìm hiểu nhiều kiến thức bổ ích về thành phần NMN trong việc chống lão hoá từ Chuyên gia Da liễu Nguyễn Phương Thảo và Chuyên gia/Beauty Blogger Cao Mạnh Hiếu. Từ đó, dàn nghệ sĩ và người tham dự có thể áp dụng những công thức chống lão hoá toàn diện vào dưỡng da. Với tính chất công việc đặc thù phải thường xuyên trang điểm, các mỹ nhân cũng đã được chia sẻ nhiều bí quyết giữ gìn vẻ ngoài tươi tắn của mình.

Chuyên gia Da liễu Nguyễn Phương Thảo và Chuyên gia/ Beauty Blogger Cao Mạnh Hiếu đã có nhiều chia sẻ bổ ích về viên uống thời gian NUCOS NMN, đặc biệt là thành phần NMN trong việc chống lão hoá

Về thành phần NMN, chuyên gia Nguyễn Phương Thảo cho biết NMN là tiền chất để sản sinh ra NAD+, bằng cách tăng cường nồng độ NAD+ trong cơ thể. Và khi NMN được sử dụng ở dạng Beta thì cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ dễ dàng hơn và tối ưu được khả năng tạo NAD+.

Chuyên gia Da liễu Nguyễn Phương Thảo trong buổi talkshow

Ngoài NMN, trong bảng thành phần của thực phẩm bảo vệ sức khỏe NUCOS NMN (viên uống thời gian NUCOS NMN) còn có vitamin B3, rượu vang đỏ, màng buồng trứng cá hồi, Hyaluronic Acid và Coeanzyme Q10. Với tất cả những thành phần đó, sản phẩm được chuyên gia nhấn mạnh về công dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ chống lão hóa, làm đẹp da. Ngoài ra resveratrol trong rượu vang đỏ và vitamin B3 còn hỗ trợ tăng lượng NAD+ trong cơ thể.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ: "Viên uống thời gian NUCOS NMN có thể tác động đến 3 tầng lão hóa để đem đến một phương pháp hỗ trợ chống lão hóa toàn diện từ sức khỏe cho tới sắc đẹp. Sản phẩm này chính là đại diện cho lời cam kết của NUCOS cho những giá trị và tin tưởng để mang đến một sản phẩm chất lượng và hiệu quả tối ưu tới người tiêu dùng Việt Nam".

Ngay sau khi được nhãn hàng và các chuyên gia phân tích ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, Diễn viên Angela Phương Trinh, Quán quân The New Mentor - Lê Thu Trang, Á quân 1 The New Mentor - Như Vân, MC Lương Thuỳ Linh... đã bày tỏ ấn tượng, tin tưởng sử dụng viên uống thời gian Nucos NMN. Sản phẩm cũng thích hợp với mọi đối tượng.

Sau phần giao lưu chia sẻ về sản phẩm, bầu không khí của sự kiện còn được "đốt cháy" hơn bao giờ hết với phần biểu diễn vô cùng đặc sắc của nam ca sĩ Isaac với các ca khúc vô cùng sôi động như: Bống Bống Bang Bang, MR Right…

Ngày đầu tiên của sự kiện ra mắt Time Capsule - Viên uống thời gian Nucos NMN đã để lại dấu ấn khó quên đối với người tham dự khi mang đến những kiến thức bổ ích về quá trình chăm sóc sức khỏe, làn da cùng những màn biểu diễn sôi động, mãn nhãn. Chưa dừng lại ở đó, người tham dự còn có cơ hội trải nghiệm sản phẩm, nhận những phần quà bất ngờ, soi da/chăm sóc da miễn phí, nắn chỉnh xương khớp và được giao lưu cùng ca sĩ Liz Kim Cương, Mỹ Mỹ vào ngày 4/11 và 5/11.

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

