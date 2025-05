Miền Trung sắp nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Trong 3 ngày 20-22/5, nắng nóng gia tăng về quy mô, mở rộng về cường độ ở khu vực này với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nữa, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hoá.

Ngoài ra nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn làm tăng nguy cơ cao cháy nổ ở khu dân cư và cháy rừng.

Miền Trung sắp đón nắng nóng gay gắt. Ảnh minh hoạ.

Dự báo từ chiều tối 22/5, khu vực miền Trung có thể đón mưa rải rác, nắng nóng hạ nhiệt. Đợt mưa dông này có thể kéo dài đến ngày 24/5 với các cơn mưa rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Tại miền Bắc và Thanh Hoá, đêm qua và sáng nay (18/5) có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/5 đến 08h ngày 18/5 có nơi trên 170mm như Tân Lập (Hà Giang) 174.2mm, Na Hang (Tuyên Quang) 235.6mm, Yến Dương (Bắc Kạn) 214.8mm.

Trong chiều tối và đêm 18/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Từ ngày 19/5, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Khoảng đêm 22/5 đến ngày 25/5, miền Bắc và Thanh Hoá lại tiếp tục đón một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi rất to. Từ ngày 26/5, mưa tiếp tục nhưng giảm về cường độ, chỉ còn xuất hiện các đợt mưa rào rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai trời nắng, ít mưa, riêng Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 20/5 khu vực này duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.