Miền Đông Bắc Trung Quốc dự kiến đón đợt bão tuyết lịch sử

Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết nước này đã cùng lúc đưa ra cảnh báo bão tuyết, sóng lạnh và gió mạnh 2 ngày liên tiếp.

Vào lúc 6h sáng nay (6/11) giờ địa phương, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam – mức cao thứ hai - về bão tuyết và cảnh báo màu xanh về đợt sóng lạnh, gió mạnh và thời tiết đối lưu khắc nghiệt, tiếp theo cảnh báo tương tự vào Chủ nhật, khi một đợt tuyết rất dày được dự báo quét qua Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc và khu vực Đông Bắc nước này.

Ảnh minh họa: The Paper

Trang The Paper dẫn lời dự báo viên trưởng của NMC Phương Xung cho biết, cường độ tuyết rơi lần này nhìn chung rất mạnh, một số địa phương tuyết cực dày, đặc biệt là ở phía Đông Nam tỉnh Hắc Long Giang. Lượng mưa tuyết có thể vượt mức cao nhất ghi nhận cùng thời kỳ trong lịch sử.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng tỉnh Hắc Long Giang đã phát đi cảnh báo bão tuyết màu đỏ, mức cao nhất trong 4 cấp từ chiều qua (5/11). Trước nguy cơ xảy ra bão tuyết nghiêm trọng, bà Triệu Linh, dự báo viên trưởng của Cục Khí tượng tỉnh này cảnh báo, băng giá có thể khiến một số đoạn đường xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông, gây đóng băng và mất kết nối các cơ sở cung cấp điện và thông tin liên lạc, do vậy các đơn vị như giao thông, điện lực, thông tin và vận hành đô thị cần chuẩn bị trước để ứng phó với thiên tai.

Thành phố Song Áp Sơn thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với bão tuyết từ ngày 5 đến 7/11 và thực hiện “5 đình chỉ” trên toàn thành phố, gồm đình chỉ các lớp học, công việc, sản xuất, vận tải và kinh doanh, sau khi dự báo thành phố này sẽ có bão tuyết lớn từ Tây sang Đông, một số nơi có thể xảy ra bão tuyết cực lớn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ nhiều khu vực ở Nội Mông và khu vực Đông Bắc Trung Quốc sẽ giảm từ 12 - 14 độ C từ tối Chủ nhật (5/11) đến thứ Ba (7/11), một số nơi khác bao gồm cả tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này có thể giảm tới 16 độ C.

Ngày 5/11, Bộ Quản lý Khẩn cấp và Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phải tổ chức một cuộc họp tham vấn chung nhằm triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông, cung cấp điện, thông tin liên lạc, sản xuất nông nghiệp và không gây thương vong về người hoặc tổn thất lớn do đợt tuyết này gây ra​.