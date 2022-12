Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh tăng cường từ đêm nay

Miền Bắc đang tiếp tục chìm sâu trong đợt giá rét. Nhiệt độ đo thực lúc 6 giờ sáng nay ở Hà Đông (Hà Nội) là 9,8 độ, Chí Linh (Hải Dương) 9,8 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) là 3,5 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 6,7 độ, Sa Pa (Lào Cai) 4,3 độ. Nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất trong sáng sớm nay là Đồng Văn (Hà Giang) 1,8 độ.

Dự báo ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng hanh, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm rét buốt. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực đồng bằng từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 19-22 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất từ 19-22 độ.

Từ đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường.

Dự báo từ đêm nay, một đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ 21-23/12, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế tiếp tục chìm sâu trong giá rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ. Các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, cao nhất từ 21-24 độ.

Dự báo từ đêm nay đến ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nền nhiệt khá thấp. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 28 độ. Ninh Thuận – Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày dao động từ 21-28 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh.