Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng gay gắt, có nơi 36 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cuối tháng 3 - đầu tháng 4, Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Ngày 30-31/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45%-50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Ngoài ra, ngày 30/3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Từ ngày 31/3 đến 05/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 1 đến 4/4, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt có khả năng xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Từ 1 đến 3/4, khu vực Hà Nội sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 35 - 36 độ C.

Đây có thể là đợt nắng nóng đến sớm bất thường với người dân Thủ đô Hà Nội. Vì trong 33 năm qua, chỉ có năm 2003 và 2015 là xảy ra ngày nắng nóng đầu tiên vào tháng 3 và đầu tháng 4 (4/3/2003 và 2/4/2015).