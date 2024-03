Dự án đường vành đai 3 đi qua bốn địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Trong đó, TP.HCM, Long An, Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ thi công thì Đồng Nai vẫn đang khởi động khá chậm. Cụ thể, tại TP.HCM, diện tích thu hồi đất đã 403,915/410,45ha (đạt 98,4%); Bình Dương, diện tích đất đã thu hồi 63,5/78,6ha (đạt 80,1%); Long An, diện tích đất đã thu hồi 46,33/47,23ha (đạt 98,09%) và Đồng Nai thu hồi đất với diện tích 4,6/65ha (chỉ đạt 6,2%).