Hàng nghìn người đội nắng cổ vũ đua thuyền mừng Quốc khánh 2/9 tại Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, giải trở lại sau nhiều năm tạm ngừng mang đến sự hào hứng cho các đội đua. So với các năm trước, giải lần này có điểm mới là các đội sử dụng thuyền đua truyền thống, be gỗ me nhôm. Ban tổ chức nỗ lực để giải diễn ra thành công, nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống trên sông nước của người dân Quảng Nam và Đà Nẵng đến du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra, trong khuôn khổ giải đấu còn có hoạt động trình diễn Sailing (thuyền buồm) trên sông Hàn