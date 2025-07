Miền Bắc lại sắp mưa to đến rất to, 3 tỉnh nhận cảnh báo

Miền Bắc tiếp tục hứng mưa lớn, nhiều nơi có nguy cơ ngập úng cục bộ

Ngày 1/7, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết xấu với mưa lớn tập trung tại khu vực Đông Bắc Bộ. Dự báo trong ngày và chiều tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác. Tình trạng mưa lớn được dự báo còn kéo dài đến ngày 2/7 và sáng sớm 3/7.

Theo ghi nhận từ đêm qua đến sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt 100mm. Trong đó, Thu Lũm (Lai Châu) có lượng mưa cao nhất lên tới 154,2mm; tiếp đến là Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) 112,8mm; Bản Qua (Lào Cai) 109,4mm và Phúc Do (Thanh Hóa) 103mm.

Sáng nay, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to kèm theo dông. Buổi chiều, mưa rào và dông có thể xảy ra tại một số nơi. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 23–30 độ C.

Tại Hà Nội, vào chiều tối và đêm, thời tiết được dự báo tiếp tục duy trì tình trạng mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại thủ đô từ 24–26 độ C, cao nhất không vượt quá 30 độ C.

Từ đêm 1/7 đến sáng 3/7, miền Bắc vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to. Dự báo tổng lượng mưa trong đợt này dao động từ 50–140mm, riêng một số điểm có thể vượt 250mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp do mưa lớn trong thời gian ngắn.

Ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió giật mạnh, sét và lốc xoáy có khả năng xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ dao động từ 24–34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận mưa dông vài nơi vào ban ngày; riêng chiều và tối, mưa rào và dông sẽ diễn ra nhiều hơn với lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi vượt 70mm. Gió tây nam cấp 2–3, đi kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 35 độ C.

Tại Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vài nơi vào ban ngày, chiều tối và tối có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20–31 độ C.

Khu vực Nam Bộ hôm nay có thời tiết tương tự, với mưa rào rải rác vào chiều tối. Một số điểm có thể mưa to trên 70mm. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 24–34 độ C.

Dự báo trong các ngày 2 và 3/7, mưa dông vẫn sẽ tiếp diễn vào chiều tối tại các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, với khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to ở một số nơi.

Cảnh báo cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 3 tỉnh sau đây

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 06 giờ qua (từ 07 giờ đến 13 giờ ngày 01/7), khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Bám 100,4mm, Mường Chiên 87mm (Sơn La); Tà Hừa 58,4mm (Lai Châu); Nậm Xé 83,6mm (Lào Cai);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. 3.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường

Mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các địa phương này đang ở cấp độ 1 – mức thấp nhất trong thang cảnh báo, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về người, tài sản, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Các cơ quan chức năng được khuyến cáo chủ động kiểm tra các điểm dễ ách tắc dòng chảy, những khu vực có nguy cơ cao để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Về diễn biến thủy văn, mực nước tại các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình hiện đang dao động ở mức dưới báo động 1. Tuy nhiên, từ ngày 1 đến 3/7, dự báo trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2–4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ tại một số sông nhỏ và thượng nguồn sông Thao, Lô có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, một số điểm có thể vượt báo động 2. Trong khi đó, vùng hạ lưu vẫn ở dưới ngưỡng báo động 1. Nguy cơ ngập lụt cục bộ ở vùng trũng ven sông, cùng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất tại các sườn núi ở khu vực miền núi phía Bắc là điều cần đặc biệt lưu ý trong những ngày tới.