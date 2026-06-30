Midu và thiếu gia Minh Đạt vướng tranh cãi

Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới nhưng tạo nên cuộc tranh luận dữ dội trên MXH.

Mới đây, Midu và chồng doanh nhân Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới trong không gian lãng mạn với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết và nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Cặp đôi diện trang phục như cô dâu - chú rể, cùng nhau tái hiện những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến nhiều người ví đây như một "đám cưới lần hai". Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận về những lời chúc mừng, buổi tiệc lần này cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Midu và thiếu gia Minh Đạt vừa tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Điều gây tranh cãi đầu tiên chính là việc Midu và Minh Đạt mỗi năm đều tổ chức tiệc. Không ít cư dân mạng cho rằng việc đánh dấu cột mốc hôn nhân mỗi năm là điều hoàn toàn bình thường, nhất là khi cả hai có điều kiện kinh tế và muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng người thân, bạn bè. Ở chiều ngược lại, một bộ phận netizen lại bày tỏ quan điểm khác. Theo họ, ngày kỷ niệm cưới vốn là dịp riêng tư của hai vợ chồng nên không nhất thiết phải mời đông đảo khách mời mỗi năm.

Một tài khoản bình luận: "Mỗi năm mỗi ăn mừng là bình thường, nhưng hai người thôi, chứ mỗi năm mỗi mời khách ăn kỷ niệm ngày cưới hơi phiền cho người khác, biết người ta có thật sự chung vui không hay đi kiểu trả nợ xã giao". Một ý kiến khác viết: "Tôi không ghen tị nhưng mỗi năm kỷ niệm một lần thế này tao thấy nó sao sao ý".

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực Midu. Theo họ, đây là lựa chọn cá nhân của cặp đôi và khách mời hoàn toàn có quyền nhận lời hoặc từ chối. Không ít người cho rằng việc tổ chức một bữa tiệc để lưu giữ kỷ niệm đẹp sau hôn nhân không phải điều đáng bị chỉ trích.

Netizen bàn tán về việc Midu tổ chức tiệc rình rang mỗi năm, bị cho là khoe khoang quá đà

Không chỉ quy mô buổi tiệc, chiếc váy Midu lựa chọn trong dịp đặc biệt này cũng bất ngờ trở thành đề tài bàn luận. Nữ diễn viên diện một thiết kế tông hồng pastel với phần cúp ngực nổi bật. Tuy nhiên, qua một số hình ảnh và video được ghi lại bằng camera thường, nhiều cư dân mạng nhận xét phần cúp ngực của chiếc váy có vẻ rộng hơn so với vóc dáng mảnh mai của Midu, tạo cảm giác phù hợp với cơ thể. Một số bình luận cho rằng chi tiết này khiến tổng thể trang phục trông kém tinh tế, sang trọng.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là hiệu ứng của góc quay hoặc chuyển động khi Midu di chuyển. Theo họ, thay vì soi xét những chi tiết nhỏ trên chiếc váy, điều đáng chú ý hơn là khoảnh khắc hạnh phúc và sự viên mãn của cặp đôi sau hai năm về chung một nhà.

Chiếc váy có phần cúp ngực rộng hơn so với vóc dáng của Midu cũng gây bàn tán

Song song đó, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng Midu và chồng hoàn toàn có thể làm những gì họ thích

Cuộc sống của Midu sau khi kết hôn

Sau đám cưới diễn ra vào giữa năm 2024, Midu và doanh nhân Minh Đạt luôn duy trì cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng. Ông xã của nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng thường âm thầm đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng. Về phía Midu, cô nhiều lần chia sẻ đang tận hưởng cuộc sống bình yên, cân bằng giữa công việc giảng dạy, kinh doanh và vai trò của một người vợ.

Midu từng hạnh phúc khi nhắc về chồng: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Minh Đạt cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".

Midu và Minh Đạt thoải mái chia sẻ cuộc sống sau khi kết hôn

Có thời điểm, cuộc sống hôn nhân của Midu vướng phải những tranh luận trái chiều, khi đó cô chia sẻ: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua.

Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".

Minh Đạt đồng hành cùng vợ trong nhiều hoạt động

Ảnh: FBNV