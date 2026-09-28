Midas Promotions ra mắt gói trải nghiệm VIP cho đêm nhạc "Encore: All The Hits Vietnam 2026" của Michael Learns To Rock

Gói Meet & Greet dành riêng cho khán giả đã có vé, mang đến cơ hội hiếm có để gặp gỡ trực tiếp huyền thoại pop-rock Đan Mạch.

Midas Promotions hôm nay chính thức công bố ra mắt gói Trải Nghiệm VIP (VIP Experience), một gói Meet & Greet dành cho những khán giả tham dự đêm nhạc sắp tới của Michael Learns To Rock, Encore: All The Hits Vietnam 2026 . Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Chỉ dành riêng cho những khán giả đã sở hữu vé concert, gói Trải Nghiệm VIP mang đến cho người hâm mộ cơ hội gặp gỡ ban nhạc trước giờ diễn qua hai khoảnh khắc đặc biệt. Khán giả sẽ tham gia phần Chào hỏi Nghệ sĩ (Artist Greeting), gặp gỡ và bắt tay trực tiếp với các thành viên của Michael Learns To Rock, tiếp theo là phần Chụp ảnh (Photo Opportunity) để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng ban nhạc.

Gói Trải Nghiệm VIP có giá 2.500.000 VNĐ và chỉ được mở bán với số lượng có hạn. Buổi Meet & Greet sẽ diễn ra 90 phút trước khi chương trình bắt đầu, thông tin chi tiết về timeline sẽ được Midas Promotions cập nhật trong một thông báo riêng.

"Gói add-on này được thiết kế dành cho những người hâm mộ muốn nâng tầm trải nghiệm đêm nhạc của mình lên một cấp độ mới," đại diện Midas Promotions chia sẻ. "Với những khán giả đã lớn lên cùng các ca khúc này, cơ hội được gặp gỡ ban nhạc mặt đối mặt thực sự là điều vô cùng đặc biệt."

Gói Trải Nghiệm VIP được bán dưới dạng vé add-on trên Megatix, nền tảng bán vé chính thức của sự kiện. Những khán giả đã có vé concert có thể mua nâng cấp này ngay trên trang mà họ đã đặt vé ban đầu, tại https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits-mg.

Là một trong những nghệ sĩ quốc tế có sức bền bỉ nhất từng lưu diễn tại Việt Nam, Michael Learns To Rock trở lại với Encore: All The Hits , một đêm nhạc tôn vinh những bản ballad và ca khúc pop đã làm nên tên tuổi của ban nhạc trên khắp châu Á và hơn thế nữa.

Thông Tin Sự Kiện

Michael Learns To Rock — Encore: All The Hits Vietnam 2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội

Thời gian: Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026

Link mua vé: https://megatix.in.th/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits

Link Meet & Greet: https://megatix.vn/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits-mg

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Midas Promotions là công ty tổ chức biểu diễn và quảng bá âm nhạc, mang đến các nghệ sĩ quốc tế và những trải nghiệm trình diễn trực tiếp đẳng cấp thế giới cho khán giả trong khu vực.