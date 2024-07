Microsoft bất ngờ "cấm cửa" Android, yêu cầu toàn bộ nhân viên tại Trung Quốc sử dụng iPhone

Trong một động thái gây bất ngờ, gã khổng lồ công nghệ Mỹ Microsoft vừa đưa ra chỉ thị "gây sốc" cho nhân viên tại Trung Quốc: Từ bỏ Android và chỉ sử dụng iPhone cho công việc. Quyết định này, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2024, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược và tác động của nó trong bối cảnh căng thẳng công nghệ Mỹ-Trung ngày càng leo thang.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, nhân viên Microsoft tại Trung Quốc sẽ phải sử dụng các thiết bị Apple để xác minh danh tính khi đăng nhập và đăng xuất khỏi máy trạm làm việc. Không chỉ vậy, công ty còn hào phóng trang bị iPhone 15 cho toàn bộ nhân viên đang sử dụng điện thoại Android.

Bước đi này nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Tương lai An toàn (Secure Future Initiative - SFI) của Microsoft, một chiến lược toàn cầu nhằm tăng cường an ninh mạng. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh thực tế phức tạp của thị trường ứng dụng di động tại Trung Quốc, nơi Google Play Store không được phép hoạt động và các nhà sản xuất điện thoại nội địa như Huawei, Xiaomi đều vận hành cửa hàng ứng dụng riêng.

Sáng kiến Tương lai An toàn của Microsoft, được công bố vào tháng 11/2023, dựa trên ba trụ cột chính: Thiết kế An toàn, Mặc định An toàn và Vận hành An toàn. Mục tiêu của sáng kiến này là cung cấp cho khách hàng các thiết lập bảo mật mặc định tốt hơn và một phương thức thống nhất để quản lý và xác minh danh tính của người dùng, thiết bị và các dịch vụ khác nhau.

Charlie Bell, Phó Chủ tịch điều hành của Microsoft, nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đặt an ninh lên hàng đầu tại Microsoft, trên tất cả mọi thứ khác - trên tất cả các tính năng khác." Công ty đã cam kết thực hiện cuộc cải tổ an ninh tham vọng nhất trong hai thập kỷ qua với SFI, bao gồm các biện pháp như đẩy nhanh việc khắc phục lỗ hổng bảo mật đám mây, tăng cường bảo vệ thông tin đăng nhập và tự động áp dụng xác thực đa yếu tố cho nhân viên.

Điều đáng nói là quyết định này của Microsoft đi ngược lại với chỉ thị của chính phủ Trung Quốc năm ngoái, yêu cầu các quan chức không được sử dụng iPhone tại nơi làm việc. Sự đối lập này càng làm nổi bật tính nhạy cảm của vấn đề an ninh mạng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay.

Quyết định của Microsoft không chỉ đơn thuần là một biện pháp an ninh. Nó còn phản ánh sự phân mảnh ngày càng tăng giữa hệ sinh thái di động Trung Quốc và quốc tế. Trong khi Apple duy trì một hệ sinh thái khép kín và được kiểm soát chặt chẽ, thị trường Android tại Trung Quốc lại phân tán với nhiều cửa hàng ứng dụng khác nhau, gây khó khăn cho việc đảm bảo an ninh một cách đồng bộ.

Động thái này của Microsoft có thể sẽ tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường smartphone Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất nội địa như Huawei và Xiaomi. Nó cũng có thể kích thích một cuộc đua mới trong việc tăng cường bảo mật cho các thiết bị di động doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quyết định này cũng đặt ra những câu hỏi về tính khả thi và tác động lâu dài. Liệu các công ty công nghệ khác có noi theo bước đi của Microsoft? Phản ứng của chính phủ Trung Quốc sẽ như thế nào? Và quan trọng nhất, liệu biện pháp này có thực sự nâng cao an ninh mạng hay chỉ là một động thái mang tính biểu tượng trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung?