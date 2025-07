Mi Nga xin nghỉ, bị buộc xoá tên khỏi Last Fire Crew vì ồn ào tình tay ba

Xin chào các bạn,

Last Fire Crew xin gửi tới các bạn thông tin đính chính về Mi Nga (thành viên cũ) như sau:

Vào ngày 17/05/2025, sau sự việc cá nhân ồn ào, Mi Nga đã chủ động xin rút khỏi Last Fire Crew. Kể từ đó tới nay, Mi Nga đã không còn là thành viên của Last Fire Crew và cũng không có bất cứ hoạt động chung nào với nhóm. Last Fire cũng đã nhiều lần yêu cầu Mi Nga gỡ tên nhóm (If) trên toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhưng Mi Nga vẫn chưa thực hiện. Vậy nên sau thông báo này, Last Fire một lần nữa mong Mi Nga hãy thực hiện đính chính công khai và gỡ bỏ tên "If" để không ảnh hưởng tới tập thể Last Fire.

Last Fire nghĩ rằng việc một thành viên rút khỏi nhóm là việc nội bộ nhóm, vậy nên ở thời điểm đó Last Fire đã quyết định không đăng thông báo công khai. Tuy nhiên, do đến hiện tại hình ảnh của cả nhóm đã bị ảnh hưởng rất nhiều, nên hôm nay Last Fire xin được đăng thông báo này để mong cộng đồng hiểu rõ sự việc và tránh những suy diễn không chính xác ảnh hưởng đến tập thể.

Một lần nữa, mong các bạn hiểu rằng Last Fire Crew không chịu trách nhiệm với các thông tin liên quan đến Mi Nga. Mọi hoạt động và sự việc cá nhân của Mi Nga không đại diện cho Last Fire cũng không liên quan tới tập thể nhóm dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Last Fire Crew.

Trân trọng.