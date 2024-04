Mì cua tuyết Jo In Sung - cameo đặc biệt trong phim Queen of Tears khiến dân mạng rần rần có gì mà hot vậy?

Vừa mới đây, trong tập 14 của bộ phim đang hot Queen of Tears bất ngờ xuất hiện hình ảnh một món mì cua tuyết vô cùng hấp dẫn, kèm theo đó là cái tên cực quen thuộc với các "mọt phim Hàn" - Jo In Sung. Ngay lập tức, các cư dân mạng rần rần vì thích thú, thậm chí có người còn muốn "truy lùng" món mì đặc sắc này.

Mì cua tuyết Jo In Sung bất ngờ xuất hiện đầy thú vị trong 1 tập phim Queen of Tears (Ảnh chụp màn hình)

Thật ra, nếu ai thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình của Hàn Quốc hoặc theo dõi Jo In Sung thì sẽ nhớ ngay đến xuất xứ món mì này. Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Unexpected Business Season 1, Jo In Sung đã tạo ra món mì cua tuyết và bán nó với giá 3,500 won. Sau đó, món mì này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích của rất nhiều người.

Sản phẩm mì mà Jo In Sung đã nấu là mì Jeong Baek Hong của Pulmuone. Nhờ vào cảnh quay nấu mì này của Jo In Sung, món mì này đã trở thành 1 cơn sốt, và nam tài tử cũng được mời trở thành người mẫu đại diện và quay quảng cáo cho loại mì này.

Jo In Sung trở thành đại diện cho thương hiệu mì eong Baek Hong của Pulmuone

Mì Jeong Baek Hong của Pulmuone có 3 vị là Jeong (nấm, tỏi, rau), Baek (ngao, tôm) và Hong (thịt bò, nấm). Được biết, món mì này được chế biến cùng với nước hầm cua tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Trong chương trình Unexpected Business Season 1, Jo In Sung đã cho thêm cua tuyết vào khi nấu mì, tạo nên một hương vị đặc biệt và đậm đà hơn. Và cũng từ đó mà món mì cua tuyết được gắn liền với cái tên Jo In Sung.

Món mì cua tuyết đặc biệt trở nên hấp dẫn với khả năng sáng tạo tài tình của Jo In Sung

Được biết, Jo In Sung rất ít khi vào bếp, thế nhưng quả thật, món mì cua tuyết do anh sáng tạo nên đã gây sốt khắp xứ sở kim chi và cả những nơi khác như Việt Nam. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước món ăn này, nhất là khi nó lại trở thành cameo thật đặc biệt trong bộ phim đang hot Queen of Tears. Sau khoảnh khắc làm cameo thú vị này, một số fan đang "truy lùng" tìm mua món mì cua tuyết trên.