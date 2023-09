Messi và thành tích ở những trận chung kết: Chưa từng vắng mặt trong 17 năm, đóng góp vào 52 bàn thắng

Ngày 28/9, ngôi sao Lionel Messi buộc phải vắng mặt trong trận chung kết US Open Cup giữa Inter Miami và Houston Dynamo do chưa bình phục chấn thương. Đây là lần hiếm hoi trong sự nghiệp của mình chân sút 36 tuổi phải lỡ hẹn với những màn so tài quyết định. Chúng ta hãy cùng điểm lại thống kê của Messi tại các trận chung kết.

Messi ngồi ngoài trong trận chung

Số trận góp mặt và thành tích

Messi đã tham gia tổng cộng 42 trận chung kết, giành được 30 chiến thắng và phải nhận 12 thất bại. Trận Inter Miami 1-2 Houston Dynamo không được tính bởi ngôi sao này ngồi ngoài.

Trong số này, trận đấu đáng nhớ nhất với Messi có lẽ là chiến thắng trước Pháp tại World Cup 2022. Kết quả trên giúp ngôi sao người Argentina bổ sung nốt danh hiệu lớn còn thiếu vào bộ sưu tập của mình.

Đóng góp trong các trận chung kết

Là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, Messi đã không ít lần tỏa sáng trong những trận chung kết. Tính đến thời điểm này, Messi đã ghi 37 bàn, bỏ túi 15 kiến tạo.

Lần gần nhất xuất hiện trong trận chung kết, Messi bỏ túi một bàn góp phần giúp Inter Miami vượt qua Nashville tại Leagues Cup.

Messi ghi 2 bàn trong trận chung kết World Cup 2022

Các trận chung kết Messi vắng mặt

Messi may mắn góp mặt trong hầu như tất cả các trận chung kết có thể. Trước cuộc đối đầu giữa Inter Miami - Houston Dynamo, AS cho biết lần gần nhất Messi bỏ lỡ một trận chung kết đã cách đây 17 năm, thời điểm Barca chạm trán Porto Alegre tại Cúp vô địch thế giới các CLB.

Cũng trong năm 2006, Messi cũng ngồi ngoài ở trận chung kết Champions League và Siêu Cúp Tây Ban Nha.